Jahresendrally an der Börse? Kommt sie oder kommt sie nicht?

Die Chancen für eine Jahresendrally beim DAX stehen sehr gut

Alle Jahre wieder stellen sich Investoren die Frage, ob es auch in diesem Jahr wieder zu einer Jahresendrally kommt. Rein statistisch gesehen, sind die letzten Börsenmonate des Jahres nämlich die erfolgreichsten. Getreu der Börsenweisheit „Sell in May and go away, but remember to come back at the end of September“. Was spricht in diesem Jahr für und was gegen eine Jahresendrally?

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/jahresendrally