KfW-ifo-Kredithürde: Kreditnachfrage im Mittelstand bleibt schwach



- Nur 18 % der kleinen und mittleren Unternehmen im 3. Quartal in Kreditverhandlungen

- Kredithürde für den Mittelstand moderat höher

- Kreditnachfrage dürfte vorerst unterdurchschnittlich bleiben

Der Abwärtstrend bei der Kreditnachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen ist auch im dritten Quartal ungebrochen. Zwischen Juli und September verhandelten nur noch 17,7 % der Mittelständler in Deutschland mit Banken und Sparkassen über Kredite (-1,8 Prozentpunkte ggü. Vorquartal), wie die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde zeigt. Damit markiert die Quote zum dritten Mal in Folge ein Rekordtief. Auch von den Großunternehmen suchen erneut weniger bei Finanzinstituten um ein Darlehen nach. Der Rückgang fiel mit -0,3 Prozentpunkten zwar nur marginal aus, mit 27,6 % Großunternehmen in Kreditverhandlungen ist allerdings ebenfalls ein neuer Tiefstwert seit Beginn der Befragung im Jahr 2017 zu vermelden.