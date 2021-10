OeNB-Studie zu den vielfältigen Risiken der globalen Erwärmung für Preis- und Finanzmarktstabilität



Wien (APA-ots) - Steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse und die politischen und technologischen Reaktionen auf den Klimawandel können erhebliche Auswirkungen auf Preise oder Finanzmärkte haben. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zeigt in einer neuen Studie, wie der Klimawandel auch die Aufgaben von Notenbanken beeinflusst. Ernteausfälle können die Preise für landwirtschaftliche Produkte erhöhen, Hochwasser die Produktion in ganzen Regionen in Mitleidenschaft ziehen und eine CO2-Steuer die Inflation antreiben. Notenbanken müssen diese Auswirkungen in ihrer Geldpolitik mit Blick auf die Preis- und Finanzmarktstabilität berücksichtigen. "Außerdem kann der Klimawandel den geldpolitischen Spielraum von Notenbanken einschränken und auch ihre Bilanzen in Mitleidenschaft ziehen", so OeNB-Studienkoautor Wolfgang Pointner.



Der Klimawandel erhöht auch die Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Wirtschaft, da die ökologischen, sozialen und finanziellen Effekte der globalen Erwärmung nicht abschätzbar sind. Darüber hinaus - und soweit dies ohne Beeinträchtigung des Preisstabilitätsziels möglich ist - sieht das Mandat des Eurosystems vor, dass die Geldpolitik des Eurosystems auch die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union unterstützt. Zu den Zielen dieser allgemeinen Wirtschaftspolitik zählt auch ein hohes Maß an Umweltschutz.