Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die rückläufige Dynamik in den Indizes. Außerdem beleuchten wir die Quartalsergebnisse von JOHNSON & JOHNSON und NETFLIX.

Die Indizes in New York konnten gestern unisono Zugewinne verbuchen. Der DOW JONES legte ein halbes Prozent zu, S&P500 und NASDAQ100 schafften 0,7% Plus. Der DAX blieb mit +0,27% etwas dahinter zurück. Das setzt sich heute früh weiter fort. Das deutsche Börsenbarometer startet etwas leichter in den frühen Handel. Dabei sticht keine Branche oder einzelne Unternehmen heraus. Von 40 Dax Werten tendieren zum Handelsauftakt 37 etwas leichter. 36 davon mit Abschlägen unter einem Prozent, also unspektakulär. Das änderte sich aber im Laufe der ersten 30 Handelsminuten. Das deutsche Börsenbarometer legte rund 100 Punkte zu und rund die Hälfte der Einzelwerte drehte in Plus. Die Umsätze bleiben dennoch weiter unterdurchschnittlich. Auch in Asien konnten die meisten Indizes leichte Zugewinne verbuchen. Der Hang Seng machte 0,3% Boden gut. Aus der Reihe tanzte der NIKKEI225 mit einem Verlust von einem knappen halben Prozent. Unterm Strich herrscht bei den Indizes also gespannte Ruhe. Spannender ist der Blick auf einzelne Unternehmen. Gestern meldeten etwa NETFLIX und JOHNSON & JOHNSON Quartalszahlen, beide konnten positiv überraschen. Hier lohnt ein genauer Blick auf die Einzelheiten.