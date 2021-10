DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum ersten Capital Markets Day am Donnerstag, 4. November 2021



20.10.2021 / 10:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Deutsche Rohstoff AG lädt ein zum ersten Capital Markets Day am Donnerstag, 4. November 2021



Mannheim. Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG lädt am 4. November 2021 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum virtuellen Capital Markets Day ein und freut sich auf den Dialog mit den Kapitalmarktteilnehmern.

Inhaltliche Schwerpunkte werden sein: Wie ist die Roadmap der Deutsche Rohstoff AG, wie entwickeln sich die Projekte in den USA?

Wann ist eine Ölbohrung profitabel?

Steigende Öl- und Gaspreise - wo geht die Reise (noch) hin? Eine Diskussion.

Der Zugang für den Livestream und zur Q&A-Session wird allen Teilnehmern vor Beginn der Veranstaltung zugesandt. Anmeldungen gerne unter www.rohstoff.de.



Mannheim, 20. Oktober 2021



Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter

