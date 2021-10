Cogia AG erwägt Anleihe-Emission via Privatplatzierung Nachrichtenquelle: Anleihen Finder | 20.10.2021, 10:35 | | 26 0 | 0 20.10.2021, 10:35 |

Die auf Cloud-Lösungen spezialisierte Cogia AG aus Frankfurt am Main erwägt vor dem Hintergrund weiteren Wachstums durch Akquisitionen die Begebung einer Unternehmensanleihe. Die Emission soll dabei ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in der Schweiz angeboten werden. Ein mögliches öffentliches Angebot von Wertpapieren soll es nach Angaben des Unternehmens nicht stattfinden. Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe-Emission soll überwiegend für die Neuakquisitionen von Unternehmen auf dem deutschen und internationalen Cloud- und KI-basierte Softwareanbietermarkt eingesetzt werden. INFO: Die Cogia AG bietet und entwickelt innovative KI-/ künstliche Intelligenz-basierte Cloud-Lösungen in den Bereichen Web- und Social-Media-Monitoring, Marktforschung und Open Source Intelligence. Transaktionsvolumina von über 50 Mio. Euro Der Fokus der stark wachsenden KI- SaaS- Gesellschaft liegt in dem Aufbau eines attraktiven KI-Software-Lösungsportfolios mit stabilen jährlich-wiederkehrenden Umsätzen. Aktuell verfügt die Cogia AG über eine Pipeline von Akquisitionszielfirmen mit einer Transaktionsvolumina von über Euro 50 Mio. „Wir sehen gerade beim hoch-dynamischen KI-SaaS Anbieter Markt ein Nischensegment für eine Akquisitionsstrategie. Etablierte KI- SaaS Anbieter mit bestehenden Kundenstamm aus der deutschen Industrie- und Dienstleistungsbranchen sind dabei zentral im Fokus der Akquisitionspolitik. Die Lösungen dieser Anbieter decken die ganze Palette von Business Prozessen bei den Kunden und stellen eine nachhaltig diversifizierte und krisenresistente Umsatzquelle dar. Im sehr zersplitterten internationalen Markt der KI- Cloud-basierte Saas Anbieter ist ein erfahreneres Team mit der richtigen Akquisitionsstrategie, um attraktive Anbieter zu erwerben, entscheidend. Ein Portfolio von stabil wiederkehrenden Umsätzen durch KI- und Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen können dann zu attraktiven Konditionen an internationale Investoren veräußert werden“, sagt Pascal Lauria, Vorstand der Cogia AG. Anleihen Finder Redaktion. Foto: pixabay.com Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren Der Beitrag Cogia AG erwägt Anleihe-Emission via Privatplatzierung erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.





