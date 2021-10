Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 20.10.2021

Kursziel: 9,50 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Rock Tech Lithium beweist Funktionalität des Prozessdesigns und stärkt damit die Ausgangslage für die Finanzierung



Rock Tech Lithium hat jüngst den erfolgreichen Abschluss eines Pilotversuchsprogramms zur Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität verkündet. Damit beweist das Unternehmen die Funktionsfähigkeit der eigenentwickelten Prozesstechnologie und erreicht einen weiteren Meilenstein für die Konstruktion des ersten Lithium-Konverters Europas im kommerziellen Maßstab.



Lithium erreicht Reinheitsgebot: Im Rahmen der Pilotierung konnte Rock Tech nach eigenen Angaben erstmals Lithiumhydroxid-Monohydrat mit den erforderlichen Produktspezifikationen für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge produzieren. Konkret wurde hierbei ein Reinheitsgrad des Endprodukts von mehr als 99,5% nachgewiesen. Das Produkt erfüllt damit, in Übereinkunft mit relevanten Tier-1-Endverbrauchern, die Anforderungen an die technische Norm GB/T 26008-2020 D1, die als Maßstab für 'BG-LHM' (Battery Grade Lithium Hydroxide Monohydrate) gilt.



Attraktivität für Abnehmer steigt: Durch den Beweis der Funktionalität des Prozessdesigns verringert sich das Risiko für die zukünftige Marktfähigkeit des Produktes entscheidend. Dies dürfte sich u.E. nicht zuletzt auch auf die noch ausstehenden Vollzugsmeldungen von Lieferantenverträgen auswirken. Insbesondere mit Blick auf die derzeit herrschenden Materialengpässe und Lieferkettenprobleme bestehen u.E. bei zahlreichen OEMs Ambitionen, Liefervereinbarungen mit kurzen Transportwegen zu treffen und sich frühzeitig als Abnehmer zu positionieren. Die nun erreichten Fortschritte dürften folglich zu einer Beschleunigung der laufenden Vertragsverhandlungen mit Rock Tech führen.



Ausstehende Finanzierung gewinnt an Sicherheit: Darüber hinaus sollte die Meldung als Katalysator für die noch ausstehende Finanzierung des geplanten Lithium-Konverters dienen. Mit einem funktionstüchtigen Prozess ist das Projekt überwiegend nur noch von dem Ergebnis der Pre-Feasibility Study (PFS) zum Beleg des Lithiumvorkommens in Kanada abhängig (vgl. Comment vom 13.10.2021). Somit wurde die Planungssicherheit für die Fremdkapitalgeber mit dem nun verkündeten Meilenstein deutlich erhöht. Für eine etwaige Eigenkapitalbeschaffung plant Rock Tech hingegen ein Listing an der NASDAQ zu forcieren. Die US-Präsenz würde die Notierung an den Börsen Toronto und Frankfurt ergänzen und zu steigender Sichtbarkeit verhelfen, die für eine potenzielle Kapitalerhöhung förderlich wäre.



