Ergenzingen (ots) - Es gibt Grund zum Feiern bei der Bergfreunde GmbH aus

Kirchentellinsfurt. Heute begeht das Logistikzentrum in Ergenzingen sein

fünfjähriges Jubiläum und hat eine äußert erfolgreiche Entwicklung hingelegt:

Die Mitarbeiterzahl wuchs von 50 auf 200 und die Lagerkapazität hat sich dank

hochinnovativer Technologie verfünffacht. Das seit 2018 und rückwirkend bis 2006

klimaneutrale Unternehmen nutzt damit Flächen heute viel effizienter und

ressourcenschonender und macht sich zudem mit vielen weiteren Maßnahmen stark

für den Klimaschutz.



Das Bergfreunde Logistikzentrum in Ergenzingen ging im Jahr 2016 in Betrieb und

ist seitdem eine tragende Säule des Unternehmenserfolgs. Gegründet 2006, ist die

Bergfreunde GmbH heute einer der größten Online-Fachhändler für Bergsport-,

Kletter- und Outdoor-Ausrüstung in Europa und beschäftigt am Verwaltungsstandort

Kirchentellinsfurt 250 und am Logistikstandort Ergenzingen bei Rottenburg a.N.

200 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz im Jahr 2020 betrug 155 Millionen Euro - ein

Wachstum von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.









Um sich als mittelständisches Unternehmen am Fuße der schwäbischen Alb dauerhaft

im hochdynamischen Online Markt behaupten zu können, setzen die Geschäftsführer

Ronny Höhn und Matthias Gebhard von Anfang an auf innovative Technologien. Erst

im Juni dieses Jahres ist die Automatisierung von Logistik und IT bei den

Bergfreunden mit dem Digital Leader Award ausgezeichnet worden. "Unsere

Logistikprozesse sind heute hochautomatisiert, auf dem höchsten Stand der

Technik. Aber High-Tech und Verantwortung für die Region müssen sich nicht

ausschließen, denn wir konnten gleichzeitig die Zahl unserer Mitarbeiter in

Ergenzingen von anfangs 60 auf inzwischen 200 Personen steigern - und wir wollen

weiterwachsen", erklärt Ronny Höhn. Wichtig ist dem Geschäftsführungs-Duo auch,

dass die Arbeitsbedingungen stimmen: "Uns ist klar, dass die Online-Branche

durch manches schwarze Schaf ein negatives Image bekommen hat. Wir möchten unser

Jubiläum zum Anlass nehmen, mit Transparenz und Information diesem Bild

entgegenwirken", erklärt Matthias Gebhard. 90 Prozent der Logistik-Mitarbeiter

stammen aus Ergenzingen und Umgebung und wenn sie einmal im Team sind, bleiben

sie auch gerne. Mit Job-Rotation und talentorientiertem Einsatz von Mitarbeitern

ist man zudem bestrebt, für jeden eine abwechslungsreiche Tätigkeit zu schaffen.

Aktuell sind allerdings nur knapp 50 Prozent der Mitarbeiter in Ergenzingen in

Festanstellung, da der Arbeitsmarkt gerade sehr angespannt sei und dies auch mit

flexiblen Arbeitskräften aufgefangen werden müsse. Seite 2 ► Seite 1 von 3



