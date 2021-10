Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger nicht nur bei einem weiteren Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder rückläufigen Notierungen hohe Renditen erwirtschaften.

Die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Industriegasen zählende Linde (ISIN: IE00BZ12WP82) erreichte nach dem seit März 2020 andauernden Höhenflug am 6. September 2021 bei 271,55 Euro ein Allzeithoch. Nach einer kurzen Kurskorrektur auf 250 Euro trat die Aktie wieder den Weg nach oben an und nähert sich nun bereits wieder diesem Allzeithoch an.

Obwohl das Schlussquartal für Chemieunternehmen generell schwierig sein könnte, empfahlen die Experten der UBS in ihrer neuesten Analyse die Linde-Aktie wegen der bereits in den Aktienkurs eingepreisten schlechten Nachrichten mit einem Kursziel von 325 Euro zum Kauf.