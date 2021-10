Es geht los: Obwohl die Übernahme noch nicht ganz abgeschlossen ist, kann Lucapa die ersten Bohrungen auf der Merlin-Mine anstoßen.

In Kürze werden sich auch auf dem Merlin-Diamantenprojekt in Nordaustralien die Bohrer drehen, denn Lucapa Diamond Company ( ASX: LOM, FSE: NHY ) hat von der australischen Regierung die ersten benötigten Genehmigungen erhalten und kann mit seinen Arbeiten auf dem Projekt bereits beginnen, obwohl die Merlin-Akquisition noch nicht ganz abgeschlossenen ist.

Aktuell entsteht eine Scoping-Studie. Sie basiert auf einer Ressourcenschätzung, die sich derzeit auf 4,4 Millionen Karat nach dem australischen JORC-Standard beläuft. Die Arbeiten an der Studie sind bereits so weit fortgeschritten, dass mit ihrer Publikation noch im vierten Quartal 2021 gerechnet wird.

Vor dem Beginn der Arbeiten wurde das Camp wiederhergestellt und erneut an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen. Australian Natural Diamonds Pty Ltd. hat für das Merlin-Projekt die Umweltsicherheitsgarantie übernommen und die erforderliche Kaution in Höhe von 1,1 Millionen Australische Dollar (AUD) bereits bezahlt. Diese Zahlung stellt einen Teil der Übernahmekosten für das Projekt dar. Nach Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen des Übernahmevertrags werden auch die verbleibenden 7,4 Millionen AUD an den Verkäufer gezahlt werden.

Damit kommen nun auch auf dem Merlin-Projekt die Arbeiten in Schwung und Lucapa Diamond ist auf dem besten Weg, zusätzlich zu seinen beiden produzierenden Minen im südlichen Teil Afrikas im Norden von Australien schon bald über ein äußerst interessantes drittes Projekt zu verfügen.

Background

Die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion hochkarätiger und damit auch sehr hochpreisiger Diamanten spezialisiert hat. Pro Karat erzielt Lucapa Diamond weltweit deshalb die höchste Vergütung im alluvialen Diamantenbergbau. Mehr als 75 Prozent der Einnahmen entstammen mittlerweile dem Verkauf von Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 4,8 Karat. Produziert wird in der Mothae-Mine in Lesotho und seit 2015 auch in der Lulo-Mine in Angola. Zusätzlich wird in Australien das Merlin-Projekt entwickelt. Die Mothae-Mine zählt als Kimberlitmine weltweit zu den ganz wenigen Vorkommen dieser Klasse und ist bereits profitabel. Auf der seit 2015 betriebenen Lulo-Mine wurden seitdem bereits über 23 Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 100 Karat gefördert. Im Jahr 2021 profitierte Lucapa von den deutlich erholten Diamantenpreisen und einigen besonders großen Steinen, die auf der Lulo-Mine gefördert wurden.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Abonnieren Sie hier unseren Youtube-Kanal!



Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Lucapa Diamond Company Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Lucapa Diamond Company Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.