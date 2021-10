Sie konnte das Handelsgeschehen von der wichtigen Unterstützung von 8 CAD fernhalten.

Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens Aurora Cannabis präsentierte sich in den letzten Tagen vergleichsweise robust. Sie konnte das Handelsgeschehen von der wichtigen Unterstützung von 8 CAD fernhalten.

Rückblick. Noch in unserer letzten Kommentierung vom 30.09. hieß es unter anderem „[…] Aurora Cannabis legte ein Zahlenwerk vor, was Licht und Schatten offenbarte. Insbesondere der Umsatzrückgang sowie das nach wie vor negative adjustierte EBITDA „liegen schwer im Magen“. Dass die Aktie in einer ersten Reaktion dennoch zulegen könnte, dürfte maßgeblich daran gelegen haben, dass den Marktakteuren nach der Verschiebung der Zahlen Übles schwante und sie nun erleichtert waren, dass es nicht ganz so schlimm kam, wie befürchtet. Aus charttechnischer Sich ist festzustellen, dass die Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs noch nicht aus dem Schneider ist. Im Vorfeld der Zahlen setzte die Aktie bereits leicht unter die 8,0 CAD. In dieser Zone liegt unter anderem das markante Verlaufstief aus dem Mai dieses Jahres. Dieser wichtige Unterstützungsbereich ist dennoch unverändert stark bedroht. Immerhin verhinderte die Erholung nach den Zahlen, dass sich der Bruch der 8 CAD weiter manifestieren konnte. Wie nachhaltig das Ganze ist, bleibt abzuwarten. Ein erneuter Rücksetzer unter die 8,0 CAD würde potentielle Bewegungsziele bei 6,5 CAD und 5,0 CAD aktivieren. Kurzum. Die Zahlen sind da. Aurora Cannabis konnte mit diesen nicht unbedingt glänzen, dennoch zeigten sich die Marktakteure einigermaßen erleichtert. Um der aktuellen Erholung mehr Relevanz zu geben, muss es über die 9,5 CAD gehen. Sollte die Aktie hingegen noch einmal unter die 8,0 CAD abtauchen müssen, wäre Vorsicht geboten.“

In der Folgezeit lief die Aktie noch einmal den Bereich um 9,5 CAD an; musste aber erneut passen. Es folgte ein erneuter Rücksetzer, der die Aktie noch einmal in Richtung 8,5 CAD führte. Dieser Bereich erwies sich dieses Mal als tragfähig, sodass die Aktie wieder nach oben abdrehen konnte. Die 9,0 CAD wurden bereits zurückerobert. Nun gilt es jedoch.

Die Aufgabenstellung für die nächsten Tage ist klar definiert. Aurora Cannabis muss über die 9,5 CAD; idealerweise gelingt ihr die Ausdehnung der Bewegung über die 10,0 CAD hinweg. Auf der Unterseite bleibt es dabei. Die Aktie sollte tunlichst oberhalb von 8,5 / 8,0 CAD verbleiben. Unter fundamentalen Aspekten ist nach den im September vorgelegten Quartalsergebnissen derzeit vergleichsweise ruhig…