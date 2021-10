Wenn Trulieve Cannabis am 15. November die Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorlegt, dürfte der Markt ganz genau hinsehen.

Anfang Oktober gab Trulieve den Vollzug der Übernahme von Harvest Health & Recreation Inc. bekannt. Damit stößt Trulieve in ganz neue Umsatzsphären vor. Ob sich damit auch das Wachstumstempo als solches deutlich erhöhen wird, bleibt noch abzuwarten. Schauen wir uns die Eckdaten zum 2. Quartal (per 30.06.) der beiden Protagonisten noch einmal an.

Trulieve Cannabis wies für das zweite Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 215,1 Mio. US-Dollar aus. Im ersten Quartal 2021 lag der Umsatz noch bei 193,8 Mio. US-Dollar. Damit wies Trulieve ein robustes, aber eben nicht herausragendes Umsatzwachstum von 11 Prozent aus. Trulieve Cannabis verzeichnete zudem im Juni-Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 40,9 Mio. US-Dollar. Im ersten Quartal 2021 betrug der Nettogewinn 30,1 Mio. US-Dollar. Trulieve Cannabis gab darüber hinaus das adjustierte EBITDA für das zweite Quartal 2021 mit 94,9 Mio. US-Dollar an; nach 90,8 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2021.

Zum Vergleich die Q2-Zahlen von Harvest Health & Recreation. Harvest Health & Recreation verzeichnete im Juni-Quartal einen Umsatz in Höhe von 102,5 Mio. US-Dollar; nach einem Umsatz in Höhe von 88,8 Mio. US-Dollar in Q1. Somit betrug das Umsatzwachstum von Q1 auf Q2 stolze 15 Prozent. Harvest Health & Recreation gab den Nettoverlust für das Juni-Quartal mit -19,5 Mio. US-Dollar an; nach einem Nettoverlust in Höhe von -23,1 Mio. US-Dollar in Q1 / 2021. Das adjustierte EBITDA wurde für das Juni-Quartal mit +28,0 Mio. US-Dollar angegeben; nach +26,9 im März-Quartal.

In den nächsten Quartalen muss es darum gehen, die Synergien aus der Übernahme zu heben und die „PS auf die Straße zu bringen“.

Aus charttechnischer Sicht stand zuletzt der Widerstandsbereich um 30 / 31 US-Dollar im Fokus. Mehrere hoffnungsvolle Versuche scheiterten, diesen zu überwinden. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein. Trulieve musste vom Widerstandsbereich ablassen und läuft nun Gefahr, erneut auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Hier gilt: Ein Rücksetzer unter die 25 US-Dollar / 23,5 US-Dollar ist in jedem Fall zu vermeiden. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht dominieren aktuell die Kursbereiche 30 / 31 US-Dollar und 25 US-Dollar / 23,5 US-Dollar das Handelsgeschehen. Erst ein Über- bzw. Unterschreiten dieser Zonen würde nachhaltige Signale liefern.