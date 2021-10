Totalbanken udsteder ny supplerende kapital 40 mio.kr. Nachrichtenquelle: globenewswire | 20.10.2021, 11:05 | | 13 0 | 0 20.10.2021, 11:05 | Totalbanken har indgået aftale med institutionel investor om udstedelse af supplerende kapital for 40 mio.kr. med udløb den 27. oktober 2031 og med mulighed for, at Banken kan førtidsindfri lånet tidligst den 27. oktober 2026. Attachment 2021-13 Ny supplerende kapital 40 mio.kr



