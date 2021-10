Chr. Hansen Faces Short Term Uncertainties, Kepler Says, Cutting Price Target Autor: PLX AI | 20.10.2021, 11:29 | | 23 0 | 0 20.10.2021, 11:29 | (PLX AI) – Chr. Hansen faces uncertainties in the short term, analysts at Kepler Cheuvreux said, cutting their price target on the stock to DKK 560 from DKK 615. Recommendation remains holdThere is uncertainty about the outlook for the EBIT margin, … (PLX AI) – Chr. Hansen faces uncertainties in the short term, analysts at Kepler Cheuvreux said, cutting their price target on the stock to DKK 560 from DKK 615. Recommendation remains holdThere is uncertainty about the outlook for the EBIT margin, … (PLX AI) – Chr. Hansen faces uncertainties in the short term, analysts at Kepler Cheuvreux said, cutting their price target on the stock to DKK 560 from DKK 615.

Recommendation remains hold

There is uncertainty about the outlook for the EBIT margin, as Q4 was below expectations, Kepler said

However, the company has many attractive long-term growth opportunities: Kepler

Chr. Hansen was up 0.9% at DKK 499.20 in late morning trading Chr. Hansen Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Chr. Hansen Holding Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer