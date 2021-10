StepStone Trendreport zeigt, wie wir 2026 den richtigen Job finden

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Mehr Wahlmöglichkeiten: Arbeitsort für viele kein Kriterium mehr- Weniger Aufwand: Bewerben ohne Anschreiben und mit wenigen Klicks- Intelligentes Matching: Wir wählen passende Jobs nur noch aus, statt mühsamdanach zu suchen- Für den Trendreport haben StepStone und der Bundesverband der Personalmanager(BPM) rund 9.000 Menschen gefragt, wie Jobsuche und Bewerbung in fünf Jahrenaussehen werden - unter den Befragten waren auch 2.700 Recruiter*innen undFührungskräfteWie werden Menschen in Zukunft den richtigen Job finden? Wie werden sie sichbewerben? Diesen Fragen ist die Jobplattform StepStone gemeinsam mit demBundesverband der Personalmanager (BPM) in einer Studie nachgegangen, dierepräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung ist. Für den Blick in dieGlaskugel wurden insgesamt 9.000 Menschen gefragt, für wie wahrscheinlich sie eshalten, dass bestimmte Bewerbungstrends sich in fünf Jahren durchgesetzt haben.Die Ergebnisse zeichnen ein klares Bild: Die Jobsuche wird einfacher undflexibler, Arbeitgeber werden sich noch mehr um Bewerber*innen bemühen. "DieArt, wie wir uns bewerben, wird sich in den nächsten Jahren radikal verändern.Und zwar zum Vorteil der Jobsuchenden", sagt Dr. Tobias Zimmermann,Arbeitsmarktexperte bei StepStone. "Dafür gibt es zwei Gründe: DieDigitalisierung und vor allem den Wandel am Arbeitsmarkt. In den letztenJahrzehnten ist die Erwerbsbevölkerung stetig gewachsen. Die Unternehmen konntensprichwörtlich aus dem Vollen schöpfen. Dieses Zeitalter ist vorbei. Jetztwerden Unternehmen härter denn je um die vorhandenen Arbeitnehmer*innenkonkurrieren. Wir sprechen schon lange davon, dass sich Unternehmen bei denJobsuchenden bewerben. Genau das wird bald Realität."Umgekehrte JobsucheDie große Mehrheit der Befragten glaubt, dass Unternehmen im Jahr 2026 für sichals Arbeitgeber werben werden wie für ihre Produkte. Die Studienteilnehmer*innenrechnen außerdem damit, dass sich die Jobsuche aufgrund der neuen Verhältnisseam Arbeitsmarkt in den nächsten fünf Jahren umkehrt. Das heißt:Online-Plattformen werden nicht nur möglichen Bewerber*innen automatisiertpassende Jobs vorschlagen. Auch Arbeitgeber werden automatisch Empfehlungen fürpassende Kandidat*innen erhalten und dann eigeninitiativ auf diese zugehen."Unternehmen werden in Zukunft eine deutlich aktivere Rolle einnehmen, zudemwird moderne Technik die Suche nach den richtigen Mitarbeiter*innen zunehmendunterstützen", sagt Deborah Dudda-Luzzato, Leiterin der Fachgruppe Employer