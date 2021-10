Wien (ots) - Prognose für 2021 um 1,2% angehoben; 3,7% Wachstum 2022, Österreich

profitiert; Herausforderung Inflation temporär, Wachstumstreiber

EU-Wiederaufbaufonds



Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) erwartet für

die 23 Länder Zentral-, Ost- und Südosteuropas

(https://wiiw.ac.at/countries.html) (CESEE) heuer ein Wachstum von 5,4%. Das ist

eine kräftige Anhebung der Prognose um 1,2 Prozentpunkte gegenüber dem Sommer.

Spitzenreiter sind die Türkei (9,1%), Montenegro (8,4%) und die Republik Moldau,

die beiden letzteren aber von einem sehr niedrigen Niveau aus. Damit dürfte die

CESEE-Region 2021 deutlich stärker als die Eurozone (4,8%) wachsen. Im

Durchschnitt wurde im zweiten Quartal bereits wieder das Vorkrisenniveau von

2019 erreicht.





"Als einer der größten Investoren in der Region profitiert davon natürlich auchÖsterreich, das mit vielen Unternehmen prominent vertreten ist" , sagt VasilyAstrov, Senior Economist am wiiw und Hauptautor der Herbstprognose.Haupttreiber des Wachstums in Osteuropa ist und bleibt der private Konsum . Mitdurchschnittlich 14,5% expandierte er im zweiten Quartal massiv. Auch dieInvestitionen zogen in diesem Zeitraum im Schnitt um fast 18% an. Ein guter Teildavon entfiel allerdings auf Großprojekte in Estland, z.B. im BereichBiotechnologie und Covid-19-Impfstoffproduktion.Auch die Exporte erholen sich markant als Folge des globalen Aufschwungs und derErholung im Tourismus. Trotzdem leidet auch die Industrie in der Region wie inWesteuropa unter Materialknappheit, z. B. dem Halbleitermangel in derAutoindustrie.Die Beschäftigung nähert sich in vielen Ländern wieder dem Vorkrisenniveau. InKroatien, Lettland, Ungarn, Polen und Slowenien ist dieses bereits wiedererreicht oder überschritten. Die Corona-Krise hat dennoch Spuren hinterlassen:Die Unterbeschäftigung ist heute höher als vor der Pandemie. Auch dieArbeitslosigkeit bleibt in vielen Ländern, insbesondere am westlichen Balkan,ein Problem. Gleichzeitig herrscht in den Sektoren, die im Zuge der Kriseexpandiert haben, ein Mangel an Arbeitskräften. Das ist nicht nur in denEU-Mitgliedern der Fall, sondern auch in Montenegro, Serbien und Russland.Die anziehende Inflation macht sich auch in Osteuropa bemerkbar. Derzeit liegendie Inflationsraten in den meisten Ländern der Region um 3% bis 4% höher als zuBeginn des Jahres. Dort, wo der Euro verwendet wird, ist der Inflationsdruck imAllgemeinen geringer. Angesicht der steigenden Inflation haben viele Notenbanken