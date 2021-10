Nel ASA und die Angst vor dem 21. Oktober!

Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA war zuletzt beinahe ausschließlich mit positiven Meldungen in den Schlagzeilen. Doch morgen könnte sich das ändern… In den vergangenen Wochen vermeldete Nel einen Auftrag nach dem anderen. Die Auftraggeber kamen aus Schottland, Schweden und erstmals auch Frankreich. Zudem konnte Nel mit dem japanischen Handelsriesen eine strategische Partnerschaft abschließen. Aber…

Am morgigen Donnerstag wird Nel die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt geben. Und das hatte zuletzt für heftig Furore gesorgt. Denn vor rund drei Monaten nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen rauschte der Kurs quasi im freien Fall nach unten. Derzeit sieht es allerdings so aus, als sei Nel etwas gefestigter. Die Aktie konnte zuletzt die Jahrestiefs bei 1,20 Euro gleich mehrfach erfolgreich verteidigen.

Morgen wird es bei NEL also spannend. Schlagen sich die neuen Aufträge bereits spürbar in den Umsätzen nieder?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

