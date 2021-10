Valneva-Aktie explodiert. Experten wohl viel zu pessimistisch!

Valneva ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn endlich die lang ersehnten Ergebnisse seiner finalen Phase-III-Studie des Totviren-Impfstoff VAL2001 veröffentlicht. Und konnte auf ganzer Linie überzeugen. Denn die Wirksamkeit in der Testgruppe war genauso hoch wie in der Referenzgruppe. Und das bei deutlich weniger Nebenwirkungen. Doch trotz dieser tollen Entwicklung sehen Experten kaum Kurspotenzial.

So hat das Analysten-Haus Stifel Research zwar eine Kaufempfehlung ausgesprochen, als Kursziel allerdings “nur” 17,40 Euro ausgegeben. Aus damaliger Sicht lediglich ein Kurspotenzial von 15 Prozent. Heute explodiert Valneva nun bereits um knapp zehn Prozent auf 16,60 Euro. Wenn es so dynamisch weitergeht, könnte das Stifel-Kursziel also schon in Kürze kassiert werden.

Die Aktie könnte also schon heute das erste Kursziel erreichen. Doch hat Valneva das Potenzial, eine zweite BioNTech zu werden? Sollten Anleger jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen? Oder lieber einen kleinen Rücksetzer abwarten? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserer exklusiven Valneva-Studie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

