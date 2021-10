Kennen Sie die Adler Group? Oder die Hensoldt AG? Oder Zeal Networks? Gut, Adler „glänzt“ zurzeit mit Negativschlagzeilen. Die anderen beiden kennen Sie vermutlich nur, wenn Sie sich mal intensiver mit Small Caps befasst haben, denn alle Genannten sind Mitglied im deutschen Small-Cap-Index SDAX. Small Caps sind aber lohnenswert, wie ein Rückblick aus aktuellem Anlass eindrucksvoll zeigt.

Liebe Leserinnen und Leser,Anfang Oktober fiel der DAX unter 6.262 Punkte. Damit sackte er ein paar Pünktchen unter sein Hoch vom März 2000. Mit anderen Worten: DAX-Anleger haben in den vergangenen 21,5 Jahren mit dem deutschen Leitindex kein Geld verdient.Warum Sie bei DAX und Co. einer Illusion erliegenMoment, werden Sie jetzt sagen, der DAX steht doch irgendwo bei 15.500 Punkten! Ja, aber das ist Augenwischerei. Denn der DAX, auf den Medien und Anleger gewöhnlich achten, ist ein Performance-Index, ein sogenannter Total-Return-Index, der so berechnet wird, als ob die Dividenden sofort und zu 100 % wieder in den Index reinvestiert werden. (Das ist übrigens auch bei allen anderen Mitgliedern der DAX-Familie der Fall, also MDAX, SDAX, TecDAX usw.)Alle anderen Leitindizes weltweit – vom Dow Jones über den Euro STOXX 50 bis zum Nikkei 225 – werden als reine Kursindizes berechnet, also ohne Berücksichtigung der Dividenden. (Es gibt zwar von den meisten auch Performance- bzw. Total-Return-Indizes, aber diese sind nur in Ausnahmefällen von Interesse.)Wenn wir also die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes mit anderen Börsen vergleichen wollen und dazu den bekannten DAX nehmen, dann vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Dazu müssten wir korrekterweise den DAX-Kursindex heranziehen. Und genau der ist es, von dem ich anfangs gesprochen habe.Small Caps sind die besseren Aktien und die Small Cap Champions die besseren Small Caps!Aber selbst, wenn ich die Rechnung mit dem „richtigen“ DAX aufmache, ist das Ergebnis ernüchternd: Er hatte seit März 2000 rund 4,1 % pro Jahr gebracht - vor Steuern. Wer jedoch die Dividenden nicht wieder angelegt hat, erreichte nach Steuern (vereinfacht gerechnet mit Abgeltungssteuer plus Soli) knapp 2 % pro Jahr. Abzüglich 1,5 % Inflation in diesem Zeitraum schaffte der DAX also gerade einmal den Kapitalerhalt - und das über mehr als zwei Jahrzehnte mit einer eher riskanten Geldanlage (Aktien).Andere Märkte und Indizes liegen da viel besser. Dazu brauchen wir gar nicht nach Amerika schielen. Schon deutsche Small Caps, wie die eingangs genannten, ließen dagegen den DAX spielend hinter sich: Der SDAX (Kursindex!) verdreifachte sich sogar im gleichen Zeitraum. Das entspricht einer reinen Kurs-Performance von 5,3 % pro Jahr - die Dividenden gab’s noch obendrauf. Eine eindrucksvolle Leistung dafür, dass es zwischendurch zwei kräftige Einbrüche gab (nach dem Platzen der Technologieblase und durch die Finanzkrise)!Sie sehen also, es lohnt sich auf die Suche nach Small Caps zu gehen. Und noch besser, als auf einen Small Cap-Index wie den SDAX zu setzen, ist es, sich die Rosinen aus dem großen Small Cap-Kuchen heraus zu picken. Das mache ich in den Small Cap Champions für Sie. Damit vermeiden Sie, dass Nieten wie die Adler Group in Ihrem Depot landen (die Sie mit dem SDAX ja auch kaufen!) Und mit meinen Finger-weg-Aktien wissen Sie noch genauer, welche Werte Sie meiden müssen.Dann kann bei Ihren Small Cap-Investments ja nichts mehr schief gehen. Ich wünsche Ihnen dabei jedenfalls viel Erfolg!Mit besten GrüßenIhr Torsten Ewert