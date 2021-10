Anlass der Studie: Update

ad pepper erreicht in Q3 avisiertes zweistelliges Wachstum

ad pepper hat gestern nach Börsenschluss gute vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und darüber hinaus eine Guidance für das wichtige Jahresschlussquartal bekannt gegeben.



In Q3 erzielte ad pepper auf Gruppenebene ein Wachstum der Bruttoerlöse von +19,7% yoy auf 27,7 Mio. Euro. Wie im Rahmen der Q2-Zahlen prognostiziert, erreichte das Unternehmen Nettoerlöse i.H.v. 7,0 Mio. Euro (+16,5% yoy; MONe: 6,9 Mio. Euro). Mit Blick auf die Segmente zeigt sich erneut ein sehr gemischtes Bild. So verzeichnete das Affiliate-Netzwerk Webgains - insbesondere vor dem Hintergrund des Corona-geprägten starken Vorjahresvergleichsquartals - mit einem Wachstum von +32,7% yoy ein erneut dynamisches Wachstum (Q3/20: +32,2% yoy). Treiber dieser erfreulichen Entwicklung ist u.E. ein gutes E-Commerce-Umfeld. Mit einem Wachstum von +31,1% yoy auf Erlöse i.H.v. 2,2 Mio. Euro erzielte auch das Segment ad agents erneut ein deutlich zweistelliges Wachstum. Hier profitierte das Unternehmen u.a. vom erfolgreichen Cross-Selling bzw. Up-Selling. Einziger Wermutstropfen ist erneut der Bereich ad pepper media, der in Q3 mit einem Erlösrückgang von -43,3% yoy enttäuschte. Hier hat neben dem nach wie vor spürbaren Verlust eines Großkunden ein weiterer Kunde (Automotive) seine Budgets gekürzt.



Auf Ergebnisebene fiel das EBITDA der Gruppe in Q3 mit 1,2 Mio. Euro (Vj.: 1,5 Mio. Euro) angesichts der schwachen Entwicklung im Segment ad pepper media (0,1 Mio. Euro vs. 0,5 Mio. Euro im Vj.) spürbar niedriger aus. Die Bereiche Webgains und ad agents steigerten das EBITDA absolut betrachtet auf 1,1 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro) bzw. 0,6 Mio. Euro (Vj.: 0,5 Mio. Euro). Dabei erreichte ad agents trotz einiger Neueinstellungen eine leicht verbesserte EBITDA-Marge von 26,5% (Vj.: 26,1%). Webgains hingegen wies bei der Profitabilität aufgrund eines stärkeren Personalaufbaus mit 25,9% eine niedrigere Marge aus (Vj.: 29,3%).



