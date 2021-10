Anche il Presidente della Colombia, Iván Duque, al Colombia Investment Summit di quest'anno (FOTO)

Bogotá (ots) -



- L'evento ibrido presenterà i vantaggi strategici del Paese e le sue

interessanti opportunità per le aziende straniere che intendono investire in

Colombia.

- Il Presidente della Colombia, Iván Duque, sarà tra i keynote speaker.

- Con il sostegno di ProColombia, tra agosto 2018 e il 2021 sono stati creati

più di 265.000 posti di lavoro attraverso 598 progetti di investimento del

valore di USD 25,4 miliardi.



Il settimo Summit annuale sugli investimenti in (Colombia Investment Summit -

CIS) si svolgerà dal 20 al 26 ottobre, sia in remoto che in presenza a Bogotá.

Organizzato da ProColombia, l'ente responsabile della promozione degli

investimenti stranieri diretti in Colombia, l'evento riunirà più di 1.000

partecipanti e oltre 300 aziende internazionali per una tre giorni di

presentazioni accademiche e incontri b2b con aziende locali, responsabili di

progetti ed enti governativi.





Il Summit presenterà inoltre le misure adottate per assicurare una rapidaripresa economica in seguito alla pandemia, come, tra le altre cose, la leggesugli investimenti sociali, la legislazione speciale sui progetti turistici, gliincentivi per i mega investimenti, oltre al ruolo fondamentale degliinvestimenti stranieri diretti. Il Presidente della Colombia, Iván Duque, saràuno dei relatori principali, assieme al Presidente della Banca dello Sviluppodell'America Latina - CAF, Sergio Díaz-Granados e Javier Villamizar, Operatingpartner di Softbank Investment Advisers." Da agosto 2018 e fino ad agosto 2021, ProColombia ha sostenuto l'arrivo di 598progetti d'investimento, del valore di USD 25,4 miliardi, che hanno generato piùdi 265.000 nuovi posti di lavoro. Questo evento rappresenta una grandeopportunità per continuare a posizionare la Colombia come destinazione idealeper gli investimenti nella regione, aumentare questi numeri e contribuire allaripresa della nostra economia ", ha dichiarato Flavia Santoro, presidente diProColombia.Nel cuore delle Americhe, la Colombia è considerata una delle destinazionidell'America Latina più interessanti per gli investitori. Dispone di unaposizione geografica privilegiata, che la rende un'ottima piattaforma per leesportazioni con un pratico accesso ai mercati globali. Il porto marittimo delPaese e la sua connettività aerea non hanno eguali: sono più di 493 i portiraggiunti in tutto il mondo, mentre 22 compagnie aeree collegano la Colombia a24 Paesi. Al momento, la Colombia ha all'attivo 17 accordi di libero scambio con65 Paesi, compresi Stati Uniti, Canada e Unione Europea, con il potenziale dirivolgersi a 1,5 miliardi di acquirenti.Durante il summit di quest'anno, il Paese presenterà 150 progetti d'investimentodi interesse nazionale del valore complessivo di USD 8 miliardi, in settorichiave come quello delle infrastrutture, manifatturiero e tecnologico, oltre cheulteriori opportunità in un ecosistema sostenibile.Nelle edizioni precedenti, hanno partecipato al CIS oltre 400 investitori, conpiù di 1.000 appuntamenti generati. Questa piattaforma ha attirato partecipantidi spicco, come l'ex Presidente Bill Clinton, il Segretario Generaledell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Zurab Pololikashvili e l'ex Presidentedella Banca Interamericana di Sviluppo, Luis Alberto Moreno.Per registrarsi e per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito:https://colombiainvestmentsummit.co/enProColombiaProColombia è l'ente responsabile della promozione di esportazioni, turismointernazionale, investimenti stranieri diretti in Colombia oltre che il brandnazionale colombiano nel mondo.Contatto:Liliana ToroCommunications Managermailto:ltoro@procolombia.coUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/130568/5051051OTS: Procolombia