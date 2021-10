Dirk Müller: Das Märchen von der ewigen Hausse

Die Aktienkurse scheinen nur noch eine Richtung zu kennen – aufwärts. Doch so einfach ist es leider nicht, und langfristige Geldanlage ist immer noch etwas anderes als Zocken.

Trügerische Goldgräberstimmung

Die Aktienmärkte sind in diesen Monaten in privaten Gesprächen so präsent wie seit den späten 1990er Jahren nicht mehr. Verrückte Kurssprünge, junge Leute, die noch aus dem Klassenzimmer heraus Millionen an der Börse verdienen - und manchmal auch wieder verlieren - und natürlich die fast schon verzweifelte Suche nach irgendeiner sinnvollen Anlagealternative, zwingen die Menschen fast schon, sich doch spätestens jetzt endlich mal mit der Börse zu befassen.

Bei all der Goldgräberstimmung ließe man sich hier auch gerne mitreißen, wäre da nicht so ein komisches Bauchgefühl, dass das alles nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen kann. Was ist nun wirklich los? Sind es wirklich diese „Goldilocks“-Zeiten, in denen alles in perfekter Konstellation steht und alles andere als weiter steigende Preise ausgeschlossen ist, oder sind wir nahe dem Höhepunkt der Achterbahn wie beispielsweise 1929 oder 1999, als der fulminante Anstieg mit einem noch fulminanteren Absturz beendet wurde?