Stuttgart (ots) - Heizung, Strom, Wasser - Nebenkosten kommen in Zeiten

steigender Preise eine große Bedeutung zu. Durch eine Anpassung des eigenen

Nutzungsverhaltens, eine Modernisierung der Immobilie und den Einsatz von

Fördermitteln für die Finanzierung können Haus- und Wohnungsbesitzer viel Geld

sparen.



Rund 4.000 Kilowattstunden verbraucht ein durchschnittlicher

Vier-Personen-Haushalt im Jahr in einem Einfamilienhaus. Damit belaufen sich die

jährlichen Stromkosten im Schnitt auf rund 1.300 Euro. Noch teurer wird es, wenn

auch das Wasser in Küche und Bad zum Beispiel per Durchlauferhitzer mit Strom

erwärmt wird: Dann verbraucht ein vierköpfiger Haushalt rund 5.000

Kilowattstunden und gibt dafür 1.600 Euro aus. Hinzu kommen Kosten für Heizung

und Wasser. Die Nebenkosten eines Hauses oder einer Wohnung hängen aber nicht

nur von der Wohnfläche und der Personenzahl ab, sondern auch stark vom

individuellen Verbrauch. "Wer sparen möchte, sollte also auch sein eigenes

Verhalten auf den Prüfstand stellen. Haus- und Wohnungsbesitzer können

zusätzlich energiesparende Maßnahmen umsetzen", sagt LBS-Experte Sven Schüler.





Wenig Aufwand, große WirkungLaut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sind vieleHaushaltsgeräte echte Energiefresser. Auf der Rangliste stehen Kühlschrank,Waschmaschine und Wäschetrockner auf den ersten drei Plätzen. Hier kann sicheine Neuanschaffung schnell rechnen, weil neuere Modelle häufig deutlich wenigerEnergie verbrauchen. Oder vielleicht ist es im Falle des Trockners möglich, ganzdarauf zu verzichten und die Wäsche an der Luft zu trocknen. Oftmals sind esdarüber hinaus die kleinen Dinge, die in der Summe ein großes Sparpotenzialbieten. Etwa, den Backofen ohne Vorheizen mit Umluft zu nutzen oder dieHerdplatte ein wenig früher auszuschalten. Zudem verbrauchen viele Geräte imStand-By-Modus rund um die Uhr mehr Strom als gedacht. Am besten ist es, dieseEnergieverschwender vollständig vom Netz zu trennen oder eine schaltbareSteckdosenleiste zu verwenden. So lassen sich etwa fünf bis zehn Prozent desgesamten Stromverbrauchs sparen.Energiefreundlich bauen oder sanieren - und gefördert werdenDie Heizung ist in jedem Haushalt ein großer Kostenfaktor. So heizt in einemnicht gedämmten Altbau nur die Hälfte der eingesetzten Energie den Wohnraum, dieandere Hälfte geht über die Wände verloren und wärmt die Außenluft. Hierverpufft viel Geld, das in Modernisierungsmaßnahmen oder einer neuen Heizungbesser angelegt ist. Bei modernen Niedertemperatur- und Brennwertkesseln fallengegenüber alten Modellen bis zu 20 Prozent weniger Heizkosten an. In Gebäuden,die älter als 30 Jahre sind, können mit einer neuen Dachdämmung oder Isolierglassogar bis zu 70 Prozent eingespart werden.So wird nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch der Klimafußabdruck desGebäudes kleiner. Was wiederum dem Staat einiges an Unterstützung wert ist: "DerBund fördert durch Beratung, Zuschüsse und Kredite über BAFA und KfW dieenergetische Sanierung. Je nach Programm sind zwischen 20 und 80 Prozent derKosten förderungsfähig. Wer ein Effizienzhaus neu baut, erhält ebenfalls einenZuschuss. Grundsätzlich lässt sich sagen: Je energiesparender das Zuhause wird,desto höher fällt die Förderung aus", so der LBS-Experte.Wie klimafreundlich eine Bestandsimmobilie ist, hängt stark davon ab, wie altdas Gebäude ist. Rund 40 Prozent des Wohnungsbestandes in Deutschland istzwischen 1949 und 1978 entstanden. Insgesamt weisen derzeit rund 40 Prozent derEin- und Zweifamilienhäuser eine der drei schlechtesten EnergieeffizienzklassenF, G oder H auf. Es gibt also noch viel Potenzial. In manchen Fällen ist eineenergetische Sanierung sogar vorgeschrieben.Einfache Finanzierung durch BausparvertragFür die Finanzierung einer Sanierung eignet sich ein Bausparvertrag besondersgut. Viele Landesbausparkassen bieten spezielle Modernisierungskredite, die fürkleinere Darlehenssummen bis 50.000 Euro in Verbindung mit einemLBS-Bausparvertrag ohne Grundschuldeintrag vergeben werden können. Auch wernicht sofort, sondern erst in ein paar Jahren loslegen möchte, kann schon jetztvorsorgen. "Wir empfehlen, jeden Monat 1,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche aufeinem Bausparvertrag zurückzulegen", sagt Schüler. "Zusammen mit demBauspardarlehen steht damit später ein solider Grundstock fürModernisierungswünsche oder Energiesparmaßnahmen zur Verfügung." Bei derErmittlung der Kosten hilft der LBS-Modernisierungskosten-Rechner(https://www.lbs.de/modernisieren/m/modernisierungskosten_ermitteln_2/index.jsp)