UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Sell'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 324

Kursziel alt: 324

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Das Jahr 2021 scheine der Höhepunkt in puncto Covid-19 gewesen zu sein, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Trotz des besser als erwartet ausgefallenen Zahlenwerks des Labordienstleisters und Pharmazulieferers hatte Leuchten bereits befürchtet, dass eine womöglich zunächst positive Kursreaktion nicht lange währen dürfte. Dabei verwies er auf die im dritten Quartal nicht mehr so üppigen Auftragseingänge./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.