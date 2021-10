Comerica Q3 EPS $1.90 vs Estimate $1.64 Autor: PLX AI | 20.10.2021, 12:32 | | 19 0 | 0 20.10.2021, 12:32 | (PLX AI) – Comerica Q3 net interest income USD 475 million.Q3 net income USD 262 million vs. estimate USD 221 millionQ3 EPS USD 1.9 vs. estimate USD 1.64Q3 pretax profit USD 332 million vs. estimate USD 294 millionSolid loan growth in a number of … (PLX AI) – Comerica Q3 net interest income USD 475 million.Q3 net income USD 262 million vs. estimate USD 221 millionQ3 EPS USD 1.9 vs. estimate USD 1.64Q3 pretax profit USD 332 million vs. estimate USD 294 millionSolid loan growth in a number of … (PLX AI) – Comerica Q3 net interest income USD 475 million.

Q3 net income USD 262 million vs. estimate USD 221 million

Q3 EPS USD 1.9 vs. estimate USD 1.64

Q3 pretax profit USD 332 million vs. estimate USD 294 million

Solid loan growth in a number of business lines was overshadowed by headwinds from PPP loan forgiveness and reduced auto dealer loans due to supply constraints, CEO says

