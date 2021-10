Schlüchtern (ots) - Living Haus, die junge Ausbauhausmarke (

https://www.livinghaus.de/ ), hat mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der

Wirtschaftsauskunftei Creditreform den finanziellen Stabilitätscheck mit

Auszeichnung bestanden. Nach unabhängiger Prüfung der Bonität und Sicherheit

bescheinigt das CrefoZert dem Fertighausanbieter eine "außerordentlich gute

Bonität". Für Bauherren ein sicheres Zeichen, dass sie sich voll darauf

verlassen können, dass sie beim Bau ihres neuen Zuhauses voll auf ihren

Baupartner Living Haus vertrauen können.



Mit finanzieller Sicherheit zum Zuhause-Gefühl





"Unsere Baufamilien sollen jederzeit wissen, dass sie bei uns in den bestenHänden sind, und das CrefoZert gibt ihnen die Gewissheit, dass Living Hausfinanziell absolut solide dasteht und sie ganz sicher über ihr gesamtesBauprojekt und darüber hinaus begleitet", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführervon Living Haus. Christian Garke, kaufmännischer Geschäftsführer von LivingHaus, ergänzt: "Das CrefoZert belegt, dass wir durch verantwortungsvollesunternehmerisches Handeln auch für die Zukunft bestens aufgestellt sind unddeshalb in der Lage sein werden, allen unseren Verpflichtungen nachzukommen.Denn gerade bei einer so großen Investition wie dem eigenen Haus wollen undmüssen sich Bauherren ganz auf ihren Partner verlassen können. Wir haben dieZertifizierung angestrebt, damit unsere Bauherren in diesem Punkt wirklich ganzberuhigt sein können. Mit Brief und Siegel."Living Haus bei den Finanzen top aufgestelltCreditreform vergibt das Bonitätszertifikat aufgrund strenger Kriterien und nurrund zwei Prozent der deutschen Unternehmen haben bisher diese Zertifizierungerhalten. Grundlage ist eine fundierte und unabhängige Analyse der letzten zweiJahresabschlüsse. Creditreform bewertet die aktuelle Situation ebenso wie dieZukunftsaussichten von Living Haus - und das Ergebnis ist durchweg positiv.Sehr gute Geschäftsbedingungen dank branchenweit einzigartigem Service fürBaufamilien"Unser sicheres Ausbauhaus-Konzept überzeugt Jahr für Jahr mehr Baufamilien.Weil wir für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel das passende Paket geschnürthaben. Unsere Baufamilien haben die Freiheit, vieles ganz selbstständig zugestalten, und wir geben ihnen dabei gleichzeitig die Unterstützung, die siesich wünschen", erklärt Hofmann. "Mit unserer baubegleitenden App, dem LivingHaus Bau-Cockpit, haben Baufamilien ihr Bauprojekt jederzeit in der Tasche. Siesind immer auf dem Laufenden und wissen genau, wo sie stehen. Mit demZuhause-Paket haben sie außerdem auch sämtliche Ausbau-Materialien direkt imHauspreis mit drin und auf Wunsch zeigt ihnen ein Coach der DIY Academy beiihnen vor Ort, wie sie die Sachen in ihr neues Zuhause einbauen. So gelingt derHausbau mit Living Haus ganz sicher."Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.livinghaus.de/Über Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet derhessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem inder Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der dieBaufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischenUnterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz ausExperten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über dieFinanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigenAngeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und demProfi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großenAuswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvariantenund Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen vonihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alleLiving Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. LivingHaus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbürosin ganz Deutschland vertreten.