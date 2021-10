Valneva: Kassiert die Aktie heute schon das erste Analysten-Kursziel? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.10.2021, 12:48 | | 13 0 20.10.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Valneva kennt heute an der Börse nur eine Richtung: Es geht steil nach oben. Die Aktie liegt momentan fast zehn Prozent vorne und notiert derzeit bei rund 16,60 Euro. Nach dem Plus von fast 40 Prozent am Montag könnte das bereits der zweite Tag in dieser Woche mit einem zweistelligen prozentualen Plus werden. Geht es so weiter, könnte Valneva sogar schon heute das erst am Montag pubilizierte Kursziel eines Analysten kassieren… Denn Stifel Research hatte die Aktie am Montag genauer analysiert. Nachdem Valneva die überzeugenden Ergebnisse der Testphase des entwickelten Totviren-Impfstoffs veröffentlichte, gab Stifel eine Kaufempfehlung ab mit einem Kursziel von 17,40 Euro. Angesichts der großen Absatzchancen für einen solchen alternativen Wirkstoff wohl doch etwas zu pessimistisch wie sich schon heute zeigt… Die Aktie könnte also schon heute das erste Kursziel erreichen. Doch hat Valneva das Potenzial, eine zweite BioNTech zu werden? Sollten Anleger jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen? Oder lieber einen kleinen Rücksetzer abwarten? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserer exklusiven Valneva-Studie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

