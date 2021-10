Nel ASA: Morgen kommen Quartalszahlen. Da war doch was…

Am morgigen 21. Oktober gibt der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA die Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt. Nel-Aktionäre denken dabei vielleicht mit ein wenig Schrecken an die Veröffentlichung der Q2-Zahlen zurück. Denn im Sommer ging es unmittelbar nach der Bekanntgabe für Nel quasi steil bergab. Doch jetzt stellt sich die Ausgangslage etwas anders dar, denn Nel konnte zuletzt überzeugen…

So vermeldete der Konzern in den vergangenen Wochen gleich mehrere neue Aufträge. Ein 5-Megawatt-Elektrolyseur soll nach Schottland ausgeliefert werden, zudem in Schweden und Frankreich eine Wasserstoff-Station gebaut werden. Darüber hinaus hat Nel mit dem japanischen Handelskonzern ITOCHU eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft unterzeichnet. Auch an der Börse lief es zuletzt wieder etwas besser…

Nel hat also durchaus die Möglichkeit, morgen positiv zu überraschen. Schlagen sich die neuen Aufträge bereits spürbar in den Umsätzen nieder?

