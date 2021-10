Ludium Lab startet Virtual Cloud Services und festigt seine Position als Dienstleister

Ludium Lab gibt die Einführung von Cloud Services bekannt, welche den Schwerpunkt seines Servicekatalogs bilden werden, in dessen Mittelpunkt seine eigene Cloud-Virtualisierungstechnologie steht

Der Katalog an Cloud-Technologie-Dienstleistungen des Unternehmens beinhaltet derzeit Folgendes:

Sora Stream

Die dynamischste Cloud-Gaming-Plattform auf dem Markt, die sich im Besitz von Ludium Lab befindet und sich auf Endnutzer oder B2B-Kanäle, wie Telefonbetreiber, konzentriert, verfügt über einen Katalog von mehr als 200 Titeln, einschließlich F2P, Retro-Spielen, modernen Spielen und weiteren geplanten Titeln. Sie ermöglicht es Spielern gegen einfache Zahlung einer monatlichen Gebühr, überall dort zu spielen, wo es eine gute Verbindung gibt, mit 60 FPS HD und ohne die Notwendigkeit, eines der Spiele herunterzuladen.



Virtual Gaming

Unternehmen, die in die Welt des Cloud Gaming einsteigen möchten, können sich dafür entscheiden, die Technologie und Erfahrung von Ludium Lab im Cloudsektor zu erwerben, um ihre Projekte an den Start zu bringen. Dieser Dienst ist unter anderem auf Spieleverleger und

-entwickler ausgerichtet, damit diese ihre Schöpfungen in die Cloud bringen und Millionen von Nutzern zugänglich machen können, ohne in hochwertige Hardware investieren zu müssen.

Virtual Services

Ludium Lab fungiert zudem als Dienstleister und bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Unternehmen zur Nutzung bei ihren Geschäftsaktivitäten, um ihre Fähigkeiten mit modernster Technologie und leichtem Zugang weiter auszubauen. Die Zielgruppe besteht aus Softwareentwicklern, insbesondere falls ihr Produkt Grafikprozessoren stark beansprucht und somit leistungsstarke Hardware erfordert, oder Unternehmen, die Anwendungen oder Software einsetzen und ihren Nutzern den Zugang von jedem beliebigen Ort oder Gerät aus ermöglichen möchten.

Virtual Apps

Virtual Apps konzentriert sich auf die Verbraucher und wird über einen umfangreichen Katalog an Anwendungen und Software in der Cloud verfügen, welche die besten Lösungen für die Probleme von Nutzern bieten sollen und - wie es für Cloud-Technologien üblich ist - den Zugang von überall her ermöglichen, ohne die Notwendigkeit von sehr leistungsstarken Geräten. All dies als Software as a Service (SaaS) in Form eines Abonnements oder auf Abruf.

"Das Potenzial der Virtualisierungstechnologie von Ludium hat sich bereits in der Gesellschaft, bei Unternehmen, Rechenzentren, der IT-Branche usw. herumgesprochen und wird den Markt revolutionieren."

Juan José Martín, CEO von Ludium Lab



