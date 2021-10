Retrouvez le président de la Colombie, Iván Duque, lors de l'édition du Colombia Investment Summit de cette année (FOTO)

Bogotá (ots) -



- Cet événement hybride présentera les atouts stratégiques du pays et des

opportunités passionnantes pour les entreprises étrangères en quête

d'investissements en Colombie.

- Le président colombien Iván Duque fera partie des intervenants principaux.

- Avec l'aide de ProColombia, plus de 265 000 emplois ont été créés dans le

cadre de 598 projets d'investissement d'une valeur de 25,4 milliards de

dollars américains entre août 2018 et août 2021.



La septième édition annuelle du Colombia Investment Summit (CIS) se tiendra du

20 au 26 octobre à distance et en présentiel à Bogota. Organisé par ProColombia,

l'organisme chargé d'encourager les investissements directs étrangers en

Colombie, l'événement devrait rassembler plus de 1 000 participants et plus de

300 entreprises internationales pour trois journées de présentations académiques

et de prises de contact avec les entreprises locales, les porteurs de projets et

les organismes gouvernementaux.







économique rapide après la pandémie, comme la loi d'investissement social, la

législation sur les projets touristiques spéciaux, le régime fiscal spécial pour

les méga-investissements, entre autres, ainsi que le rôle fondamental des

investissements directs étrangers. Le président de la Colombie Iván Duque fera

partie des principaux intervenants, de même que Sergio Díaz-Granados, le

président de la la banque de développement de l'Amérique latine Corporación

Andina de Fomento (CAF) et Javier Villamizar, Operating Partner de Softbank

Investment Advisers.



" Entre août 2018 et août 2021, ProColombia a accompagné l'implantation de 598

projets d'investissement d'une valeur de 25,4 milliards de dollars américains,

qui ont créé plus de 265 000 nouveaux emplois. Cet événement est une excellente

occasion de continuer à positionner la Colombie en tant que destination

d'investissement idéale dans la région, d'améliorer ces chiffres et de

contribuer au redressement de notre économie ", souligne Flavia Santoro,

présidente de ProColombia.



Au coeur du continent américain, la Colombie est reconnue comme une des

destinations les plus attractives d'Amérique latine pour les investisseurs. Sa

situation géographique privilégiée en fait une excellente plateforme

d'exportation avec un accès facile aux marchés mondiaux. Le port maritime du

pays et ses liaisons aériennes sont sans équivalent : 493 ports du monde entier

sont desservis au départ de la Colombie et 22 compagnies aériennes relient la

Colombie à 24 pays. Actuellement, la Colombie a signé 17 accords de

libre-échange avec 65 pays, y compris les États-Unis, le Canada et l'Union

européenne qui permettent à ses entreprises d'accéder à un marché potentielde

1,5 milliard de consommateurs.



Lors du sommet de cette année, le pays présentera 150 projets d'investissement

d'intérêt national d'une valeur cumulée de 8 milliards de dollars américains

dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'industrie et la technologie,

ainsi que d'autres opportunités dans un écosystème durable.



Lors des éditions précédentes, plus de 400 investisseurs ont assisté à la CIS et

décroché plus de 1 000 rendez-vous. Ce forum a attiré d''illustres participants

comme l'ancien président des États-Unis Bill Clinton, le secrétaire général de

l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT) Zurab Pololikashvili et l'ancien

président de la Banque interaméricaine de développement Luis Alberto Moreno.



Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur :

https://colombiainvestmentsummit.co/en



ProColombia



ProColombia est l'organisme chargé de la promotion des exportations

colombiennes, du tourisme international, des investissements directs étrangers

et de l'image de marque de la Colombie dans le monde.



Contact:



Liliana Toro

Responsable de la communication

mailto:ltoro@procolombia.co



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/130568/5051130

OTS: Procolombia





Le sommet présentera aussi les mesures prises pour assurer une repriseéconomique rapide après la pandémie, comme la loi d'investissement social, lalégislation sur les projets touristiques spéciaux, le régime fiscal spécial pourles méga-investissements, entre autres, ainsi que le rôle fondamental desinvestissements directs étrangers. Le président de la Colombie Iván Duque ferapartie des principaux intervenants, de même que Sergio Díaz-Granados, leprésident de la la banque de développement de l'Amérique latine CorporaciónAndina de Fomento (CAF) et Javier Villamizar, Operating Partner de SoftbankInvestment Advisers." Entre août 2018 et août 2021, ProColombia a accompagné l'implantation de 598projets d'investissement d'une valeur de 25,4 milliards de dollars américains,qui ont créé plus de 265 000 nouveaux emplois. Cet événement est une excellenteoccasion de continuer à positionner la Colombie en tant que destinationd'investissement idéale dans la région, d'améliorer ces chiffres et decontribuer au redressement de notre économie ", souligne Flavia Santoro,présidente de ProColombia.Au coeur du continent américain, la Colombie est reconnue comme une desdestinations les plus attractives d'Amérique latine pour les investisseurs. Sasituation géographique privilégiée en fait une excellente plateformed'exportation avec un accès facile aux marchés mondiaux. Le port maritime dupays et ses liaisons aériennes sont sans équivalent : 493 ports du monde entiersont desservis au départ de la Colombie et 22 compagnies aériennes relient laColombie à 24 pays. Actuellement, la Colombie a signé 17 accords delibre-échange avec 65 pays, y compris les États-Unis, le Canada et l'Unioneuropéenne qui permettent à ses entreprises d'accéder à un marché potentielde1,5 milliard de consommateurs.Lors du sommet de cette année, le pays présentera 150 projets d'investissementd'intérêt national d'une valeur cumulée de 8 milliards de dollars américainsdans des secteurs clés comme les infrastructures, l'industrie et la technologie,ainsi que d'autres opportunités dans un écosystème durable.Lors des éditions précédentes, plus de 400 investisseurs ont assisté à la CIS etdécroché plus de 1 000 rendez-vous. Ce forum a attiré d''illustres participantscomme l'ancien président des États-Unis Bill Clinton, le secrétaire général del'Organisation mondiale du Tourisme (OMT) Zurab Pololikashvili et l'ancienprésident de la Banque interaméricaine de développement Luis Alberto Moreno.Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur :https://colombiainvestmentsummit.co/enProColombiaProColombia est l'organisme chargé de la promotion des exportationscolombiennes, du tourisme international, des investissements directs étrangerset de l'image de marque de la Colombie dans le monde.Contact:Liliana ToroResponsable de la communicationmailto:ltoro@procolombia.coContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/130568/5051130OTS: Procolombia