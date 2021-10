Mit Onto Innovation Inc., einem amerikanischen Halbleiterunternehmen, das 2019 aus der Fusion von Rudolph Technologies, Inc. und Nanometrics Incorporated hervorging, hat Christof von Wenzl eine echte Perle im Gepäck.

Geschäftsmodell und Absatzmärkte

Dass eine enorme Nachfrage nach Mikrochips besteht, sollte hinlänglich bekannt sein. Wer von diesem Boom profitieren möchte, kann sich entweder bei den Aktien der Chipgrößen Taiwan Semiconductor, Intel oder Samsung bedienen. Oder sich aber auch in der zweiten oder dritten Reihe umsehen und jene Unternehmen identifizieren, die als Zulieferer eine nicht minder wichtige Rolle in diesem Wachstumsmarkt spielen.

Der Vorteil hierbei ist, dass diese Unternehmen in Investorenkreisen meist weitaus weniger bekannt und deshalb oftmals auch günstiger bewertet sind als die weitreichend bekannten Größen der Branche.

Onto Innovation, welches Systeme zur Überwachung von Herstellungsprozessen von Chips bietet, wäre so ein Unternehmen. Der Konzern verfügt über die benötigte Technologie, um Chips, die Feinheiten bis in den Nanometer-Bereich aufweisen, zu prüfen.

Quelle: Investorenpräsentation August 2021

Die ‚Ära der Daten‘ sollte der Chipbranche auch weiterhin Rückenwind verleihen

Quelle: guidants.com

Die Aktie arbeitet sich an einem aufsteigenden Trendkanal vergleichsweise korrektiv nach oben, was den geneigten Chartanalysten missfällt.

Eine klare bullische Aussage wäre ein dynamischer Anstieg über 80 Dollar, gefolgt von einer Überwindung des Trendkanals nach oben. Antizykliker können entlang der Kanaluntergrenze bzw. der 200-Tage-Linie zugreifen. Währenddessen würde ein Bruch des Trendkanals auf der Unterseite den Bereich um 55 bzw. 48 in den Fokus der Bären rücken.

Quelle: guidants.com

Verschnaufpause nach der 2020er Rally – Nicht nur Onto, sondern der gesamte Semiconductor-Bereich bewegt sich bereits seit Januar 2021 in einem korrektiven Aufwärtstrend nach oben.

Bewertung

Die durchaus realistische durchschnittliche Gewinnschätzung der Analysten für 2021 ergibt ein KGV von 20,3. Angesichts der vom Management in Aussicht gestellten Wachstumsaussichten – darauf kommen wir folgend noch zurück - wäre das eine günstige Bewertung und die Aktie ein klarer Kauf.

Berücksichtigt man zudem noch den Nettocash, über den Onto verfügt, vergünstigt sich die Bewertung um weitere zwölf Prozent.

Bilanz und Verschuldung

Die Ampel strahlt grün - Das Unternehmen ist nettoschuldenfrei, verfügt über eine Eigenkapitalquote von 86 Prozent und es finden sich keine bedenklichen Posten in der Bilanz.

Die 400 Millionen an Cash, über die man verfügt, werden wohl eher früher als später investiert werden – entweder in Form einer Übernahme oder auch in Aktienrückkäufe.

Profitabilität

Bereits kleinste Kratzer auf den für die Chipfertigung nötigen Siliziumwafern können die damit entstehenden Chips unbrauchbar machen. Zudem tun Chipproduzenten gut daran, ihre Produktionsprozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Onto Innovation hilft hier mit seinen Soft- und Hardwarelösungen, ist ein geschätzter Partner für die Industrie und kann es sich dadurch leisten, gewinnbringende Preise für seine Lösungen anzusetzen.

Quelle: Investorenpräsentation August 2021

Wachstum

Der Umsatzsprung in 2020 resultiert aus der Fusion zwischen den beiden Unternehmen Rudolph und Nanometrics. Die letzten hervorragenden Quartale legen nahe, dass die entstandene Onto Innovation gestärkt und auf Wachstum getrimmt aus der Fusion hervorgegangen ist.

So zogen Umsatz und Gewinn in Q2 um über 40 Prozent an. Adjustiert man den Gewinn um Abschreibungen auf Intangibles (immaterielle Vermögensgüter), stehen sogar 119 Prozent Gewinnwachstum auf der Uhr.

Weiter rechnet man mit einem Q3-Umsatz von 190 bis 200 Millionen Dollar, was einem prozentualen Anstieg im Vergleich zum Q3-Umsatz des Vorjahres um 58 Prozent entspricht. Der Gewinn soll sich von 40 Cent im Vorjahreszeitraum auf über 90 Cent mehr als verdoppeln.

Die Grafik ist aufgrund der Fusion wenig aussagekräftig.

Konkurrenz

Die Hauptkonkurrenten sind KLA Corp (WKN: 865884) sowie Nova Measuring (WKN: 937092). Während die kleinere Nova teurer bewertet wird, sieht auch KLA wachstums- sowie bewertungstechnisch spannend aus.

Quelle: Investorenpräsentation August 2021

Der Markt scheint groß genug für mehrere Spieler und dank der Wachstumsaussichten sollte sich dies nicht so schnell ändern

Risiken

Auch Onto Innovation geriet in die Mühlen des sino-amerikanischen Handelskriegs. Beispielsweise durften in Q2 bestimmte Systeme erst nach Genehmigung der US-Regierung an chinesische Kunden geliefert werden.

Quelle: Jahresbericht 2020

Wenig überraschend besteht zudem eine hohe Kundenkonzentration der Dickschiffe der Chipindustrie. Die Abwanderung eines solchen Kunden würde Onto schwer treffen.

Porter’s Five Forces

Wenn man Taiwan Semiconductor und Samsung als Kunde hat, hat man bewiesen, dass man über hervorragende Produkte verfügt. Und da man es sich bei den Chipproduzenten schlichtweg nicht leisten kann, Probleme in der Fertigung zu haben, wird man dort auch nicht so schnell zu einem neuen Konkurrenten überlaufen.

Das gilt auch für die Branchenkonkurrenten. Denn sind die Systeme von Onto erst einmal im Produktionsprozess implementiert, wird sich ein Chipproduzent davor hüten, an einem funktionierenden Betrieb zu rütteln.

Einzig die bessere finanzielle Ausstattung macht den größeren Konkurrenten KLA zu einem möglichen zukünftigen Kontrahenten, der an der Preisschraube drehen und Onto in Preiskämpfe verwickeln könnte. Eine Übernahme von Onto durch KLA wäre aber ebenso realistisch.

Da man alle kritischen Komponenten in eigenen Werken baut, zeigt sich auch die Lieferantenseite unbedenklich. Auch der Faktor Substitution ist aufgrund der technologischen Führerschaft von Onto und des anhaltend hohen Bedarfs für dessen Lösungen kein Thema.

Da das Geschäft sehr konjunktursensibel ist und eine hohe Abhängigkeit von den großen Chipproduzenten besteht, ist die Abnehmerseite der größte Risikofaktor.

Wachstum in einem Trendmarkt, eine gute Bilanz, auskömmliche Margen sowie eine einladende Bewertung. Gerade in der zweiten und dritten Reihe lassen sich noch immer Unternehmen herausfischen, die über die Zutaten für ein gutes Investment verfügen. Bei Onto Innovation scheint dies der Fall zu sein - weshalb die Aktie auch ein klarer Depotkandidat von Cashkurs Trends ist, dem Analysedienst für große Megatrends von Dirk Müller und seinem Team.

Herzlichst,

Ihr Christof von Wenzl

Quellen: sentieo.com, morningstar.com, www.ontoinnovation.com, guidants.com, wikipedia.de

Alle Kennzahlen wurden – sofern nicht anders erwähnt - auf Sicht der letzten vier verfügbaren Quartale berechnet.

Zuerst wurde der Artikel auf Cashkurs.com veröffentlicht.

Hinweis:

Dirk Müller sowie die Finanzethos GmbH haben sich verpflichtet den Kodex des Deutschen Presserates für Finanz- und Wirtschaftsjournalisten einzuhalten. Der Verhaltenskodex untersagt die Ausnutzung von Insiderinformationen und regelt den Umgang mit möglichen Interessenkonflikten. Die Einhaltung des Verhaltenskodex wird jährlich überprüft. Dies gilt auch für die für Dirk Müller oder für die Finanzethos GmbH tätigen freien Journalisten.