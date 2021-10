DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Börsengang

Mynaric reicht Registrierungserklärung für geplantes öffentliches Angebot von American Depositary Shares und Listing an der Nasdaq



Gilching, Deutschland, 20. Oktober 2021: Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11), ein führender Entwickler und Hersteller von Hochgeschwindigkeits- und Hochsicherheits-Laserkommunikationsprodukten für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt in staatlichen und kommerziellen Märkten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 eingereicht hat, die sich auf ein geplantes Angebot von Aktien von Mynaric in Form von American Depositary Shares ("ADS") in den Vereinigten Staaten bezieht. Die Registrierungserklärung ist noch nicht in Kraft getreten und die endgültige Anzahl der anzubietenden ADS und ihr Angebotspreis stehen noch nicht fest.