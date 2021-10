Global Heart Hub startet Programm, um die „unsichtbare Nation (Invisible Nation)", die mit ASCVD lebt, ins Rampenlicht zu rücken - die weltweite Todesursache Nr. 1

- In einer einzigartigen Kooperation arbeitet Global Heart Hub mit Novartis zusammen, um auf die „unsichtbare Nation" aufmerksam zu machen, die mit ASCVD lebt, und um den vermeidbaren Verlust von Leben und die damit verbundene wirtschaftliche Belastung der Gesundheitssysteme zu verringern

GALWAY, Irland, 20. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Der Global Heart Hub freut sich, Invisible Nation ins Leben zu rufen, ein Programm, das darauf abzielt, die Realitäten der atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung (ASCVD) - einer stillen, chronischen Krankheit, von der 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt betroffen sind - aufzudecken und darauf zu reagieren. Invisible Nation arbeitet mit einem globalen Netzwerk von Herzpatienten-Organisationen und Befürwortern von Herzpatienten/innen zusammen und wurde in Partnerschaft mit Novartis ins Leben gerufen, um alle Interessengruppen im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzubeziehen.

Invisible Nation wird sich dafür einsetzen, die Politik so zu gestalten, dass Regierungen, Gesundheitssysteme und alle Beteiligten zusammenarbeiten können, um den Verlauf von ASCVD zu ändern und einen generationenübergreifenden Rückgang der CV-Todesfälle zu bewirken. Dieses Programm wird dazu beitragen, die 15 Millionen ASCVD-Todesfälle pro Jahr und die enormen finanziellen Kosten der fortgesetzten Untätigkeit zu reduzieren, indem es Licht auf dieses unbestreitbare globale Problem der öffentlichen Gesundheit wirft, das im Verborgenen liegt.

Obwohl die große Mehrheit der ASCVD-bedingten Todesfälle vermeidbar ist, sind die meisten Länder weit davon entfernt, das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erreichen, die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis 2025 um 25 % zu senken. Invisible Nation will die Nummer 1 der Herzinfarkt-, Schlaganfall- und Todesursachen ins Rampenlicht rücken, um einen Diskurs anzustoßen, zum Handeln zu inspirieren und einen Systemwandel herbeizuführen, damit die Last der nicht diagnostizierten und nicht behandelten ASCVD nicht mehr ignoriert wird.