Nordex mit Katapult-Start!

Einen Traumstart legt heute Nordex hin. Schließlich hüpft der Kurs satte rund drei Prozent nach oben. Auf 15,65 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Kommt jetzt die Rallye?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund drei Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 16,08 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Wenn es danach geht, verläuft Nordex nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 18,09 EUR befindet. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Nordex heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

