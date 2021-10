Klosterneuburg (ots) - Mit Paul Fattinger erhält der international tätige

woom bike Nummer 500.000woom wächst seit der Gründung im Jahr 2013 rasant und profitiert vom globalenTrend zum Radfahren. Das international tätige Unternehmen steigert seinen Umsatzjährlich um mehr als 50 %. Um weiter gesund zu wachsen, haben dieUnternehmensgründer Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka das Management-Boardnun um den Finanzexperten Paul Fattinger verstärkt. Erst im Juni dieses Jahreswar mit der USA-Expansion des Unternehmens Mathias Ihlenfeld, der Bruder desGründers Marcus Ihlenfeld, ins Führungsteam gestoßen. Fattinger wird ab sofortbei woom als kaufmännischer Geschäftsführer für Finanzen und Strategie zuständigsein." Gerade erst ist das 500.000ste woom bike vom Produktionsband gelaufen ", sagtPaul Fattinger: " Innerhalb von knapp acht Jahren hat sich woom damit vomGaragen-Start-up zum internationalen Fahrradhersteller entwickelt. Ich freuemich sehr, nun Teil dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte zu sein ."Fattinger weiter: " Das rasante Wachstum zu managen und dabei die Finanzstrukturgut im Auge zu haben, ist meine zukünftige Aufgabe hier bei woom ".Über Paul FattingerPaul Fattinger hat Betriebswirtschaftslehre und Recht an derWirtschaftsuniversität Wien studiert und einen MBA an der ESADE Business Schoolin Barcelona erworben. Seine Karriere startete er beim Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsunternehmen KPMG. Fattinger verfügt über langjährige Erfahrung in derFinanzmarkt- und Beratungsbranche. Weitere Karrierestationen waren dieUnternehmensberatung Boston Consulting Group sowie Austin BFP, wo er dasManagement Consulting aufgebaut hat. Seit dem Jahr 2018 ist Fattinger Partnervon BDO Austria - das internationale BDO-Netzwerk ist eine der größten Prüfungs-und Beratungsorganisation der Welt. Über BDO führte sein Weg auch zu woom. PaulFattinger ist verheiratet, Vater von drei Kindern und passionierter Radfahrer.Fattinger steht gerne für Interviews zu den Themen Geschäftsentwicklung undseinen Plänen bei woom zur Verfügung.Über woom- 2013 in Wien von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garagegegründet- präsent in mehr als 30 Ländern weltweit, allen voran DACH-Region und USA- jährliche Wachstumsrate: deutlich über 50 %- 2020: woom holt eine Investorengruppe rund um Bregal Unternehmerkapital,Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und den Unternehmer Stefan Kalteis anBord Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka behalten dieZwei-Drittel-Mehrheit. Mit dem strategischen Investment will woomInternationalisierung und Digitalisierung vorantreiben.- 2021: woom Produktion für Europa in EuropaPressekontakt:Belinda Ableitinger+43-664/888-22-837mailto:belinda.ableitinger@woom.comTeresa Arrieta+43-664/213-72-53mailto:teresa.arrieta@woom.comhttps://www.woom.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136027/5051197OTS: woom Kinderfahrräder