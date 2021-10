München (ots) - Acronis (https://www.acronis.com) , führender Anbieter von Cyber

Protection (https://www.acronis.com/de-de/cyber-protection/) -Lösungen

veröffentlicht jährlichen Cyber Readiness Report, der einen umfassenden

Überblick über die moderne Cyber Security-Landschaft und die wichtigsten

Problembereiche bietet, mit denen sich Unternehmen und Remote-Mitarbeiter

weltweit inmitten der globalen Pandemie konfrontiert sehen.



Basierend auf den Ergebnissen einer unabhängigen Umfrage

(https://www.acronis.com/en-us/lp/cyberreadiness-report-2021-global) unter 3.600

IT-Managern und Remote-Mitarbeitern von kleineren und mittleren Unternehmen (in

18 Ländern auf der ganzen Welt) geht hervor, dass 53% der globalen Unternehmen

ein falsches Gefühl von Sicherheit haben, wenn es um Lieferkettenangriffe geht.

Trotz der weltweit bekannten Angriffe auf vertrauenswürdige Software-Anbieter

(wie Kaseya oder SolarWinds) glauben dennoch über die Hälfte der

IT-Führungskräfte, dass die Verwendung einer "bekannten und vertrauenswürdigen

Software" ein ausreichender Schutz wäre - was diese Unternehmen zu einem

leichten Ziel macht.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Angriffe nehmen an Menge und Raffinesse zuDrei von zehn Unternehmen berichten, dass sie mindestens einmal pro Tag miteinem Cyberangriff konfrontiert werden, was ähnlich wie im letzten Jahrgeblieben ist. Allerdings geben diesmal nur noch 20% der Unternehmen an, garnicht angegriffen worden zu sein, was gegenüber 2020 (mit damals 32%) eindeutlicher Abfall ist. Das Ausmaß der Angriffe nimmt also zu.- Die häufigsten Angriffsarten erreichten in diesem Jahr ein Rekordniveau, wasinsbesondere Phishing-Angriffe betrifft, die noch häufiger vorkommen und nunmit 58% die häufigste Angriffsart darstellen. Auch Malware-Angriffe haben in2021 weiter zugenommen: in diesem Jahr wurden sie von 36,5% der Unternehmenentdeckt (im Gegensatz zu 22,2% in 2020).- Dieses Jahr war jedoch klar das Jahr der Phishing-Angriffe: die Nachfrage nachLösungen mit URL-Filterfunktionen sind entsprechend seit 2020 um das Zehnfachegestiegen. 20% der weltweiten Unternehmen erkennen jetzt, wie gefährlichPhishing für ihr Geschäft ist.- Trotz des gestiegenen Bewusstseins für Multi-Faktor-Authentifizierungen (MFA)setzt fast die Hälfte (47%) der IT-Manager keine MFA-Lösungen ein, was dieseUnternehmen anfälliger für Phishing-Angriffe macht. Diesen Ergebnissen zufolgesehen sie entweder keinen Nutzen darin oder halten sie deren Implementierungfür zu komplex.Als Reaktion darauf haben Unternehmen weltweit damit begonnen, sich auf diewachsende Bedrohung vorzubereiten. Aber für jeden Schritt, den die Unternehmen