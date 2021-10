DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Jenoptik anlässlich eines Zukaufs auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 37,50 Euro belassen. Mit der Übernahme der Berliner Glas Medical Applications und der SwissOptic baue der Technologiekonzern seine photonische Kernkompetenz aus und forciere die Expansion der globalen Präsenz in attraktiven Wachstumsmärkten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Übernahme sollte die Profitabilität von Jenoptik nicht verwässern und werde sich positiv auf das Umsatzwachstum in den nächsten Jahren auswirken./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 11:03 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 11:25 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.