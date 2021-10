Nur ein kurzer Ausflug ins Bullen-Lager

Die gut vierwöchige Auszeit von den Märkten war gestern Morgen für unsere wikifolios erst einmal vorbei. Da unser GDL-Indikator am Freitag durch den weiter gestiegenen DAX auf volle fünf Punkte geklettert war, haben wir am Montagmorgen unsere Positionierung von „Flat“ auf „einfach Long“ verändert und sind mit dem vollen Kapital in einen einfachen DAX-ETF eingestiegen. Doch der Ausflug dauerte nur einen einzigen Tag.

Doch der Reihe nach: Der Einstieg in den Markt erfolgte zu Wochenbeginn bei einem DAX-Stand von ca. 15.525 Punkten. Nachdem wir Mitte September bei ca. 15.675 Punkten ausgestiegen waren, hat sich die Auszeit also nicht nur wegen der vermiedenen Drawdowns tatsächlich ausgezahlt. Schon beim Kauf am Montag haben wir über die Kommentare auf unserer wikifolio-Seite (www.platow.de/wikifolios) aber erwähnt, dass sich die Positionierung aktuell recht schnell ändern kann, weil sich der DAX sehr nahe an seiner 65-Tage-Linie bewegt und damit auch der momentan für unsere wikifolios sehr bedeutende GDL-Indikator entsprechend schwankt.