Der CIO Johannes Laumann ist optimistisch bald einen oder mehrere Exits melden zu können. Die nächsten Wochen könnten also spannend werden. Heute gab es für das Management der Mutares einen „Pflichttermin“ in Frankfurt.Seit heute Morgen ist die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) im Prime Standard der Deutschen Börse AG gelistet. Um die weitere Expansion zu finanzieren, haben die Münchner über eine Kapitalerhöhung 100 Mio. Euro ins Unternehmen geholt. Das Nebenwerte-Magazin sprach nach dem heutigen „Glockenläuten“ auf dem Frankfurter Parkett mit Mutares-CIO Johannes Laumann über die weiteren Ziele: „Wir wollen nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der transparenteste Player im Turnaround-Bereich in Europa werden.“ Dazu sollen u. a. die neuen Standorte Helsinki und Warschau beitragen: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser Wachstum nun noch stärker dynamisieren können und ich bin sehr zuversichtlich die Ziele 2023 von 5 Mrd. Euro Umsatz und 100 Mio. Euro Nettoergebnis in der Holding zu erreichen.“

Herr Laumann, wir gratulieren zum Upgrade vom Scale-Segment in den Prime Standard der Deutschen Börse. Was bedeutet dieser Segmentwechsel für Sie und Ihre Aktionäre?

Johannes Laumann: Vielen Dank für die Gratulation, die ich gerne für stellvertretend für das komplette Mutares-Team annehme. Der Segmentwechsel bedeutet für uns im Wesentlichen drei Dinge:

Erstens wollen wir noch transparenter werden, um weiteres Vertrauen des Kapitalmarktes, aber auch der Verkäufer von Firmenbeteiligungen zu gewinnen. Wir haben eine Unternehmenskultur, in der das gesprochene Wort noch etwas gilt und das wollen wir auch nach außen tragen. Zweitens sprechen wir mit dem Uplisting neue Investorenkreise, gerade aus dem angelsächsischen Bereich, an. Oftmals können institutionelle Anleger gar nicht in den unregulierten Markt investieren. Hiermit machen wir die Mutares-Aktie investierbarer. Drittens und Letztens muss dieser Aufstieg nicht der Letzte seiner Art gewesen sein. Wir verschließen uns nicht davor, die Segmentleiter weiter nach oben zu klettern.

Haben Sie Erwartungen, die mit diesem Segmentwechsel verbunden sind?

Johannes Laumann: Ganz klar und wie gerade erläutert: neue Investoren und damit verbunden auch eine erhöhte Handelsliquidität der Mutares-Aktie. Wir stehen erst am Anfang einer großen Reise und sehen uns bei der nun erreichten Größe im Prime Standard richtig positioniert.