First Helium erteilt Lizenz für erste Bohrung in Konzessionsgebiet Worsley und beginnt Anfang November mit Bohrungen

Bohrloch befindet sich in Nähe von erfolgreichem Heliumentdeckungsbohrloch des Unternehmens

Calgary (Alberta), 20. Oktober 2021. First Helium Inc. (TSX-V: HELI, FRA: 2MC) („First Helium“ oder das „Unternehmen“), ein Heliumexplorationsunternehmen mit Zugang zu beträchtlichen Erschließungsmöglichkeiten im Westen Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass es vom Alberta Energy Regulator (AER) die erforderliche Lizenzierung erhalten hat, um mit dem ersten Explorationsbohrloch (das „erste Bohrloch“) in seinem Kernkonzessionsgebiet Worsley zu beginnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es Anfang November 2021 mit seinen auf Helium fokussierten Bohrungen beginnen wird.

„Der Erhalt der Lizenz des AER ist ein aufregender Meilenstein für First Helium, da uns dies die Möglichkeit eröffnet, auf den starken Ergebnissen des Entdeckungsbohrlochs aufzubauen“, sagte Ed Bereznicki, President und CEO von First Helium. „Ich möchte unseren Teammitgliedern für ihre bisherige harte Arbeit und ihr Engagement danken, ebenso wie unseren Investoren und anderen Interessensvertretern für ihre kontinuierliche Unterstützung. First Helium verfügt über ein starkes Fundament und ich freue mich darauf, mit der Produktion zu beginnen und den Markt mit Helium zu beliefern“, fügte Bereznicki hinzu.

Das erste Bohrloch befindet sich in der Nähe des Entdeckungsbohrlochs des Unternehmens (das „Entdeckungsbohrloch“), das laut vorangegangenen Tests einen Heliumgehalt von 1,3 % aufweist, basierend auf einer zehntägigen Strömungsperiode mit 2 Millionen ft³ Rohgas pro Tag. Der Rohgasstrom besteht zu etwa 65 % aus Erdgas, das zusammen mit dem Heliumgas gefördert, auf dem Markt verkauft und auch zur Stromerzeugung für die Betriebe der Anlage verwendet werden wird. Unter Annahme derselben Rohgas-Durchflussrate werden auch etwa 22 bbl. an damit in Zusammenhang stehendem flüssigem Kondensat abgeschieden, gesammelt und auf dem Markt verkauft werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass das erste Bohrloch abgeschlossen und anschließend stillgelegt wird, bis es zusammen mit dem Entdeckungsbohrloch zur Produktion und Verarbeitung an eine neue Helium- und Erdgasverarbeitungsanlage angeschlossen wird. First Helium ist im Begriff, Finanzierungsalternativen zu prüfen, um die Kosten für die Aufbereitungsanlage zu finanzieren, einschließlich der Möglichkeit, ein externes Verarbeitungsunternehmen zu beauftragen. Eine detaillierte geologische und geophysikalische Bewertung der unternehmenseigenen Landbesitze in der Nähe des Entdeckungsbohrlochs, des ersten Bohrlochs und entlang des breiteren Abschnitts Worsley hat weitere Bohrstandorte ergeben. First Helium wird die Ergebnisse der Bohrungen und Tests des ersten Bohrlochs integrieren, um diese und möglicherweise neue Bohrstandorte strategisch weiterzuverfolgen.