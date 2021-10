Alpha Esports Tech gibt die Ernennung von Adam Morrison zum President bekannt

20. Oktober 2021, Vancouver, BC – Alpha Esports Tech Inc. (CSE ALPA), (FWB:(9HN), (OTC PINK APETF), („Alpha“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt geben zu können, dass Alphas derzeitiger Berater, der erfahrene E-Sport-Unternehmer Adam Morrison, zum President des Unternehmens ernannt wurde. Herr Morrison verfügt über mehr als zehnjährige Führungserfahrung in den Bereichen E-Sport, Gaming und digitale Medien, einschließlich umfangreicher Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen.

Herr Morrison, der schon sein ganzes Leben lang begeisterter Gamer und E-Sport-Enthusiast ist, war zuvor als CTO für Millennial Esports Corp. (TSX-V: GAME) tätig und ist außerdem ein Gründungsmitglied des Vorgängerunternehmens Pro Gaming League. In der jüngeren Vergangenheit war er als CTO und COO für verschiedene technologiebasierte Unternehmen tätig, deren Schwerpunkte von Gaming über Entertainment bis hin zur Durchführung von Broadcast-Events reichten, und er war sowohl an der Gestaltung von Veranstaltungsorten und Programmen für den E-Sport als auch an der Entwicklung digitaler Plattformen und Produkte beteiligt. Herr Morrison war darüber hinaus auch als ausführender Produzent für mehrere AAA E-Sport-Events und -Wettbewerbe für Kunden wie Microsoft, Amazon, EA und Twitch tätig. Dank seines umfangreichen Engagements in der Videospielbranche verfügt er über umfangreiche, gut gepflegte Beziehungen zu einem Netz von Publishern. Darüber hinaus ist Herr Morrison auch Mitbegründer und ehemaliger CEO der Profi-E-Sport-Organisation Team Reciprocity.

Vor kurzem hat Herr Morrison eine neue E-Sport-Organisation namens Oxygen Esports mitbegründet, für die er als General Manager tätig ist. Oxygen Esports („OXG“), das größte Multi-Titel-Team im E-Sport in New England, tritt in einigen der bekanntesten Ligen der Branche an.

Herr Morrison hat einen Honours-Abschluss in System- und Computertechnik und genießt es, bei allen Unternehmungen, an denen er sich beteiligt, selbst Hand anzulegen, egal ob es um Produkt-, Geschäfts- oder Programmentwicklung geht.

„Ich freue mich darauf, dem Führungsteam von Alpha beizutreten und die Entwicklung der nächsten Phase der operativen Roadmap zu unterstützen, während das Unternehmen seine Expansion fortsetzt“, sagte der neu ernannte President Adam Morrison. „Am Ende der globalen Pandemie erweisen sich Gaming und E-Sport als wachstumsstarke Kategorien mit erheblichen Möglichkeiten. Ich habe vor, meine gesamte Geschäftserfahrung und meine Beziehungen in der Branche zu nutzen, um Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und eine Vision für den Aufbau eines skalierbaren E-Sport-Technologieunternehmens zu entwickeln, in dem Gelegenheits- und Core-Gamer spielen, sich engagieren, verbessern, kreieren und erfolgreich sein können.“