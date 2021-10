Roborock präsentiert ,,Dyad", einen Nass- und Trockensauger, für jede Art von Reinigung

Wir sind insbesondere angetrieben von unserer Leidenschaft für technologischen Fortschritt und Innovation." Daher ist Dyad auch eine Branchenneuheit in seiner Kategorie. Mit der DyadPower Technologie, ist Dyad der einzige Nass- und Trockensauger1, der zwei Motoren hat, die zugleich mehrere Reinigungsrollen antreiben, und zudem eine effektive Reinigung auch entlang an Wänden ermöglicht. So werden Verschmutzungen in einem Zug ganz mühelos beseitigt. Wir haben dieses vielseitig einsetzbare Produkt entwickelt, um mit einem innovativen Reinigungssystem alle Arten von Schmutz zu beseitigen, von nassen Verschmutzungen bis hin zu eingetrocknetem Schmutz", so Richard Chang, CEO von Roborock.

Anpassungsfähige und wirksame Reinigung mit DyadPower

DyadPower reinigt mit jedem Zug kraftvoll: Zwei Motoren treiben getrennt voneinander drei Reinigungsrollen, eine vorne und zwei hinten, an. Die vorderen und hinteren Reinigungsrollen drehen sich dadurch in jeweils entgegengesetzte Richtungen. Diese auf dem Markt einzigartige Kombination ermöglicht es dem Dyad, sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen in einem Schwung zu beseitigen.2

Makellose Reinigung entlang von Kanten: Das Entfernen von Schmutz an Fußleisten ist mit Dyad kein Problem mehr. Mit den zwei hinteren Rollen, die sich über die gesamte Breite des Saugkopfes erstrecken, ist Dyad der Nass-Trocken-Sauger, der gründlich an Wänden entlang reinigt.

Adaptive Reinigung: Dyad erkennt hartnäckige Verschmutzungen und erhöht automatisch den Wasserdurchfluss und die Saugleistung für bessere Reinigungsergebnisse.

Nicht nur zum Staub wegwischen