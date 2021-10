Wie BentallGreenOak (BGO) heute mitteilte, hat seine globale Immobilien-Investmentplattform bei der jährlichen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mit einer überragenden Performance eine neue Bestmarke erreicht – und das seit nunmehr 11 Jahren. Vier der Flaggschiff-Anlagestrategien von BGO, die bereits zu den Performance-stärksten Fonds in ihren weltweiten Kategorien gehören, haben im Jahr 2021 eine Bewertung von fünf oder mehr Sternen erhalten. Dies bekräftigt die unternehmensweiten Anstrengungen für eine gegenüber dem Vorjahr verbesserte ESG-Performance der gesamten Plattform. Erstmals in den 11 Jahren der GRESB-Teilnahme von BGO belegten sämtliche BGO-Fonds, die im Development-Modul zur Evaluierung der Maßnahmen eines Unternehmens zur Umsetzung von ESG-Zielen während der Planungs-, Bau- und Renovierungsphasen eines Gebäudes antraten, den ersten Platz in einer Gruppe mit direkten Wettbewerbern und erhielten den Status des „Sector Leader“.

Alle BGO-Fonds erreichten 100 % bei der Management-Komponente der GRESB und untermauerten dadurch ihre führende Rolle bei ESG-Richtlinien und -Programmen auf Unternehmensebene.

BGO Diversified, Prime Canadian Property Fund und Sun Life General Account erzielten bei allen Sozial- und Governance-Indikatoren 100 %.

Der BGO Diversified US Property Fund erhielt eine 5-Sterne-Bewertung, belegte mit einem Score von 90/100 den ersten Platz und wurde zum Sector Leader in Developments ernannt.

WELPUT erreichte eine 5-Sterne-Bewertung und einen Score von 90/100.

Der Prime Canadian Property Fund erhielt eine 5-Sterne-Bewertung mit einem Score von 89/100, belegte den ersten Platz und wurde ebenfalls Sector Leader in Developments.

Der Sun Life General Account verbuchte eine 5-Sterne-Bewertung sowie einen Score von 89/100, womit er den ersten Platz belegte und zum Sector Leader in Developments ernannt wurde.

„Das Streben nach Exzellenz im Bereich ESG ist eine unternehmensweite, gemeinschaftliche Anstrengung und ein identitätsstiftendes Merkmal der Unternehmenskultur bei BentallGreenOak. Jedes Jahr legen wir die Messlatte höher, um zu demonstrieren, was in der Gewerbeimmobilienbranche bei Impact und nachhaltigem Investieren alles möglich ist“, so Anna Murray, Managing Director und Global Head of ESG bei BentallGreenOak. „Funktionsübergreifende Teams bei BGO beschäftigen sich intensiv mit jeder einzelnen Immobilie, um neue Standards für Effizienz, Nachhaltigkeit, Klimaresilienz und die Reduzierung des ökologischen Fußabdruck zu setzen und zu zeigen, dass eine überragende ESG-Performance an den langfristigen, differenzierten Wert gekoppelt sind, den wir unseren Investoren, Mietern und anderen Beteiligten bieten.“