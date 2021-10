Neues Allzeithoch beim Diesel / Bereits Sonntag war nach neun Jahren ein neuer Höchststand erreicht / Auch Benzinpreis steigt weiter (FOTO)

München (ots) - Die Spritpreise steigen weiter. Das ergibt eine aktuelleAuswertung des ADAC. Beim Diesel müssen Verbraucher sich wieder auf ein neuesAllzeithoch an den Zapfsäulen einstellen: Im Bundesschnitt werden hier für einenLiter 1,560 Euro fällig - ein Anstieg von 3,4 Cent im Vergleich zur Vorwoche.Für einen Liter Super E10 ermittelt der Club in seinem Wochenvergleich einenbundesweiten Durchschnittspreis von 1,671 Euro. Das entspricht einem Anstieg von2,4 Cent im Vergleich zur Vorwoche.Damit nähern sich die beiden Kraftstoffe weiter an. Bereits am Sonntag war nachneun Jahren ein neuer Höchststand beim Diesel erreicht worden, der nunübertroffen wurde.