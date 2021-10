Faire demokratisiert und digitalisiert den Einzelhandel / US Online- und Großhandelsmarktplatz Faire positioniert sich als First Mover und stärkt nun auch in Deutschland den kleinen Einzelhandel (FOTO) Berlin (ots) - Bis vor ein paar Jahren war der B2B-Einzelhandel weitgehend offline und veraltet. Seit der Gründung im Jahr 2017 konzentriert sich Faire auf die Digitalisierung des Großhandels und schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen für kleine Einzelhändler und Hersteller. Das Unternehmen ist in den USA innerhalb von 3 Jahren vom Start-up zum Einhorn aufgestiegen, ist im März 2021 mit dem Launch in UK in den europäischen Markt eingestiegen und bedient nun auch den deutschen Einzelhandel sowie deutsche Marken.



Faire wurde 2017 aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die Zukunft des Einzelhandels lokal ist. Der Faire Online-Großhandelsmarktplatz ermöglicht Kleinunternehmern und unabhängigen Marken, online zu Großhandelskonditionen zu kaufen und zu verkaufen. Bereits über 250.000 Einzelhändler in den USA und Europa finden auf der Plattform mehr als 30.000 individuelle Marken aus über 80 Ländern.