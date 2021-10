Börsenneuling dank cleverer ESG-Investments auf dem Weg zum Branchen-Primus! Hier sind jetzt schnelle Gewinne möglich!

Liebe Leserinnen und Leser,

*** NEU AN DER BÖRSE – ABOLUTER ROHDIAMANT ***

LUKRATIVE FOOD AKTIE mit explodierenden Wachstumsraten

In vielen Bereichen konnten wir Ihnen bereits beweisen, über welch guten Riecher unser Team verfügt. Somit war es für Sie in den verschiedensten Branchen möglich, Performance von bis zu 4.000% zu erzielen. Das ist wirklich mehr als sensationell!

Auch im Food Segment konnten Sie in der Spitze mit „The Very Good Food Company“ bis zu 550% zu erreichen, wenn Sie direkt mit dabei waren!

Jetzt haben wir für Sie eine neue Food-Perle identifiziert, die unseren letzten Nahrungsmittel-Favoriten noch in den Schatten stellen kann. Das Unternehmen konzentriert sich auf ESG-Investments in der Blue Economy und trifft damit absolut Nerv der Zeit. Diese Investments werden in der Financial Community schon heiß gehandelt, dass hier in kürzester Zeit extreme Kurssprünge zu erwarten sind.

Doch unsere Perle verfügt nicht nur über einfache Power sondern über den 4-fachen Turboboost!!

In wenigen Minuten werden Sie verstehen, warum das neue Unternehmen über diese vierfache Power verfügt! Denn trotz des frischen IPO besteht bereits ein erheblicher Newsflow, der sich in den nächsten Wochen und Monaten nochmals intensivieren wird.

Diesen Trend dürfen Sie nicht verschlafen, Ihr Depot kann damit in kürzester Zeit erheblich an Dynamik gewinnen. Es würde uns nicht überraschen, wenn wir bereits in den nächsten Wochen eine Performance von mindestens 100% erreichen würden.

Die Firma ist gerade erst neu an der Börse. Wir haben absichtlich etwas zugewartet bis sich die Aktie beruhigt hat, die Seed-Investoren einige ihrer Stücke abgeben konnten, was für genau jetzt einen sensationellen Einstiegs-Kurs bedeutet! Wer jetzt kauft, kommt deutlich unter der Erstnotiz rein – das sind Traumkurse!

Heute bekommen Sie also wieder die Chance auf einen neuen potenziellen Vervielfacher!! Wir stellen Ihnen exklusiv, eine in Deutschland noch völlig unbekannte Gesellschaft aus dem extrem schnell wachsenden FOOD-SEGMENT vor, die sich durchaus zügig in die Riege unserer Muti-Bagger einreihen kann! Nehmen Sie sich also die Zeit und lesen Sie weiter! Hier liegt ein absoluter Rohdiamant vor!

Billy Goat Brands Ltd. (WKN: A3C3G2), ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Förderung von Umwelt-, Sozial- und Governance-orientierten (ESG) Unternehmen in der Blue Economy konzentriert.

Das Unternehmen fokussiert sich dabei vor allem auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen pflanzliches Eiweiß, funktionelle Lebensmittel, Lebensmitteltechnologie und fermentierte Lebensmittel liegt.

Das primäre Ziel von Billy Goat Brands Ltd. (WKN: A3C3G2), besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften, dies aber im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Börsenneuling sammelt vor Listing 10,5 Mio. CAD ein!

Massive Gewinne in den einzelnen Beteiligungen bereits vorprogrammiert!

Mit unserer attraktiven Neuvorstellung werden wir Ihnen den Bereich FOOD und ESG Investments näher bringen. Sie werden sehr schnell erkennen, welch unglaubliche Dynamik in diesem angesagten Markt steckt, der bei Investoren auf offene Türen stößt. Dieser Bereich ist nicht nur absolut angesagt, sondern verfügt ebenfalls über einen Milliarden-Wachstumsmarkt, der seines Gleichen sucht.

So war es dem Management möglich, noch kurz vor der Börseneinführung Mitte September bei institutionellen Investoren stolze 10,5 Mio. CAD einzusammeln. Dies ist schon mal eine sehr gute Leistung, doch viel Wichtiger hierbei ist die Basis der Bewertung.

Private Placement auf einer Bewertungsbasis von 45 Mio. CAD!!!!

Dies ist natürlich die eigentliche Sensation, denn Billy Goat Brands Ltd. (WKN: A3C3G2), konnte die 10,5 Mio. CAD auf einer Bewertung von 45 Mio. CAD einsammeln. Aktuell verfügt das Unternehmen über gerade mal eine Bewertung von 25 Mio. CAD. Somit haben Sie als Anleger die einmalige Chance ungefähr zur Hälfte des Wertes bei Billy Goat einzusteigen.

Normalerweise lassen sich die Investoren ihren Einstieg mit satten Nachlässen vergolden, diesmal ist es anders herum. Sie nehmen bereits die ersten 100% Performance mit, bis diese Investoren erst mal ihre schwarze Null erreicht haben. Somit können Sie sicher sein, wenn Sie bereits auf dicken Gewinnen sitzen, geht die Party erst richtig los. Die neuen Investoren wissen ganz genau auf welchen Diamanten sie hier gestoßen sind, denn jede Beteiligung für sich bildet einen unglaublichen Mehrwert, wobei eine besonders heraussticht.

Aktuell verfügt das Unternehmen über 4 äußerst aussichtsreiche Beteiligungen, die in ihrem jeweiligen Markt Maßstäbe setzen werden.

Bald schon Marktführer im Bereich VEGANER MEERESFRÜCHTE

Sophie´s Kitchen ist die Beteiligung, die im Portfolio aktuell den mit Abstand größten Wert darstellt. Das Unternehmen ist erst kürzlich nach Las Vegas gezogen, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern, denn die Nachfrage ist gigantisch.

Der Dokumentarfilm „Seaspiracy“ zeigt unverblümt die Folgen der drastischen Überfischung der Weltmeere. Der Teils umstrittene Streifen hat aber dadurch vor allem in den USA für erhebliche Aufmerksamkeit im Bereich der veganen Meeresfrüchte geführt. Die Menschen entscheiden nun viel öfters mit vorausblickendem Bewusstsein, was Sie essen möchten und dabei nicht unbedingt der Umwelt schaden müssen. Dieser Trend nimmt eklatant an Fahrt auf, dies zeigt sich bei Sophie´s Kitchen und massiven Zuwachsraten.

Denn die Beteiligung ist nicht bestrebt nur Veganer oder Vegetarier mit Alternativen zu versorgen, sondern alle Menschen, die sich gerne regelmäßig pflanzlich ernähren möchten.

Die Nachfrage nach Fischen und Meeresfrüchten hat sich die letzten 20 Jahre um stolze 30% gesteigert. Doch mittlerweile ist vielen Menschen weltweit bewusst, welch immense Folgen die stetige Steigerung für die Umwelt und Weltmeere zur Folge haben. Daher hat hier seit einigen Jahren ein steter Sinneswandel stattgefunden, der von Jahr zu Jahr weiter signifikant zunimmt.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass alleine der Markt von 2019 auf 2020 um gigantische 45% auf 1,5 Mrd. Dollar zulegen konnte. Dieser Markt wird weiter stark zulegen, so erwarten Experten, dass bereits in 2027 im Bereich der pflanzlichen Fleischalternativen ein Volumen von bis zu 35 Mrd. USD erreicht wird, wobei die Prognosen von Jahr zu Jahr weiter angehoben werden, da sich gerade in diesem Bereich eine regelrechte Bewegung erhebt.

Sophie´s Kitchen verfügt über eine Reihe sensationeller Produkte, die bei den Kunden unglaublich große Nachfrage auslösen.

Quelle: Billy Goat Brands

Erhebliches Marketing-Echo!

Sophie´s Kitchen mit Preis „Best Plant Based Seafood“ ausgezeichnet!!

Erst kürzlich wurde Sophie's Kitchen mit dem Preis "Best Plant Based Seafood" ausgezeichnet. Das ist schon mal ein großer Erfolg, doch viel wichtiger ist, wer den Preis ausgelobt hat.

Dies war Schauspiellegende Gwyneth Paltrows mit ihrem äußerst einflussreichem Unternehmen Goop. Paltrows setzt sich schon lange medienwirksam für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Eine mediale Bühne die der Beteiligung von Billy Goat nur Recht sein kann.

Quelle: Billy Goat Brands

Die Nachfrage ist gigantisch, vor allem nachdem die vielen verschiedenen Produkte bereits landesweit in den USA in den größten Einzelhandelsketten wie z.B. Walmart vertreten sind.

Börsengang von Sophie´s Kitchen bereits für 2022 geplant!

Bei Sophie's Kitchen läuft es so gut, dass die Beteiligung Billy Goat mit der Bereitstellung von Kapitalmarktberatungsdiensten beauftragt hat, einschließlich der Unterstützung bei der Überprüfung der Struktur und des Prozesses zur Erlangung einer Börsennotierung an einer nordamerikanischen Börse.

Ein erfolgreicher Börsengang würde bei den Billy Goat Brands Ltd. (WKN: A3C3G2), Aktionären einen erheblichen Turbo zünden. Aktuell hält Billy Goat ca. 46% der Anteile an Sophie´s Kitchen, aber wir gehen davon aus, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Billy Goat bindet seine Beteiligungen in der Regel sehr langfristig an sich und steckt auch sehr tief in den Entscheidungswegen mit drin. Wir gehen davon aus, dass Billy seine Beteiligung sukzessive weiter aufstocken wird.

Kalter Kaffee macht bekanntlich nicht nur „schön“, sondern bei Billy Goat auch bald die Kassen voll

Eine weitere äußerst lukrative und vielversprechende Beteiligung stellt das Unternehmen KOLD dar. Die Marke KOLD ist ein kalt gebrühter Kaffee, der aus hochwertigem Kaffee in Kombination mit biologischem Chaga und Igelstachelbart-Pilzen hergestellt wird. Die Marke KOLD gehört einem Unternehmen namens Fun Guys Beverage Inc. das von Billy Goat Brands zu 100% übernommen wurde.

Quelle: Billy Goat Brands

Kaffee-Papst Strother Simpson schließt sich dem Beirat von Billy Goat an

Strother Simpson kann man ohne weiteres als den Papst des halten Kaffees bezeichnen. Er ist der Gründer und leitende Lebensmittelwissenschaftler von Brew N Bottle. Er hat Getränke- und Flüssigaromazutaten vom Konzept und der Rezepturformulierung bis zum Prototyp und der Anwendung des Endprodukts hin entwickelt und produziert.

Herr Strother war entscheidend am Ausbau der Branche für Cold Brew Coffee in Nordamerika beteiligt und hat bereits mit verschiedenen bekannten Kaffeeproduzenten an der Entwicklung neuer Produkte gearbeitet, darunter Arizona Tea, Hershey (NYSE: HSY), McDonalds (NYSE: MCD), Seattles Best, Starbucks (NASDAQ: SBUX), Wendys (NASDAQ: WEN) und Whole Foods Market (NASDAQ: AMZN).

Außerdem hat Herr Simpson ein patentiertes Verfahren entwickelt, das die Haltbarkeit und Qualität von kalt gebrühtem Kaffee verlängert. Einen besseren Mann hätte Billy Goat nicht finden können. Jetzt kann er mit seiner immensen Erfahrung der Beteiligung KOLD nochmals den letzten Schliff geben.

KOLD Produkte kommen noch in diesem Jahr in die Regale

Billy Goat hat ein unglaubliches Gespür, was gerade am Markt angesagt ist und in welchen Märkten die größten Wachstumschancen herrschen. Mit KOLD hat Billy bereits die zweite CashCow im Portfolio.

Quelle: Billy Goat Brands

Cold Brew Coffee mit gigantischen Wachstumsraten in Nordamerika

Man kann es sich kaum vorstellen, aber laut Technavio wird der Markt für Cold Brew Coffee bis zum Jahr 2025 voraussichtlich 1,37 Milliarden US-Dollar erreichen; dies bei einer kumulativen jährlichen Wachstumsrate von 26,45 % für den Zeitraum 2021-2025. Da die Nachfrage nach innovativen Produkten im Cold-Brew-Segment des gesamten Kaffeemarktes weiter steigt, ist das Management von Billy überzeugt, dass Herrn Simpsons Erfolgsbilanz in der Produktinnovation und sein umfassendes Wissen eine wichtige Bereicherung für den Beirat darstellen werden. Somit kann langfristig die Produktlinie weiter ausgebaut und Marktanteile hinzugewonnen werden.

Partnerschaft mit LOOP gleicht einem Ritterschlag

Wie bereits erwähnt, startet das Unternehmen noch in diesem Jahr mit dem Direktvertrieb, doch zusätzlich auch über eine Partnerschaft mit LOOP.

TerraCycle ist ein innovatives Recycling-Unternehmen, das zu einem globalen Führer im Recycling von schwer zu recycelndem Material wurde und das Kreislaufprogramm LOOP zum Kampf gegen Abfall aus Einwegprodukten entwickelte. Loop konzentriert sich auf schwer zu recycelndes Material und bietet Verbrauchern nachhaltige Verpackungen durch die Partnerschaft mit vertrauenswürdigen Marken, die haltbare und wiederverwendbare Verpackungen verwenden.

Normalerweise geht TerraCycle an die Großen der Branche heran um für diese innovative Verpackungen zu kreieren. Deshalb gehört zu Ihren Kunden das who is who der großen Konzerne.

Quelle: TerraCycle

So entwickelte das Unternehmen z.B. eine innovative wiederverwertbare Verpackung für den Eisklassiker Häagen-Dazs. FunGuys waren von Ihrem Produkt KOLD so überzeugt, dass sie auf TerraCycle zugegangen sind, damit diese ein umweltfreundliches und nachhaltiges Konzept entwickeln.

FunGuys Vereinbarung mit LOOP wird dem Unternehmen die Verwendung wiederverwendbarer Verpackungen für seine Marken-Getränkelinie KOLD ermöglichen. Mit LOOPs Design-Richtlinien können die KOLD-Produkte von Einwegverpackungen in ein Ökosystem der Wiederverwendung überführt werden und FunGuys erhält Zugang zu skalierbaren Verkaufskanälen durch LOOPs integriertes Handelspartner-Netzwerk wie z.B. zwei der größten Lebensmittelhändler in den Vereinigten Staaten, Kroger und Walgreens, sowie zum LOOPstore.com.

Somit werden die Produkte in Glasflaschen abgefüllt, die dann an LOOP zurückgegeben und gewaschen werden, um wieder in unsere Verpackungslinien zu gelangen. So entsteht bei KOLD kein Mikroplastik und es ist wahrscheinlich eine der innovativsten Verpackungslösungen in der Kaffeebranche.

Allein durch die medienwirksame Partnerschaft mit LOOP kann das absolut trendige Produkt in Kürze in ganz Nordamerika erworben werden, somit können hier ebenfalls zeitnah erhebliche Umsätze generiert werden. Hier wird die Kasse ordentlich klingeln!!!

Auch „The Vegetarien Butcher“ und „Evanesce Packaging“ stehen in den Startlöchern und verfügen über enormes Potential

Vor nicht allzu langer Zeit hat Billy ebenfalls in ein Unternehmen mit dem Namen Vegetarian Butcher investiert, ein sehr dynamisches Unternehmen, das in kleinen, gemauerten Läden eine Reihe von pflanzlichen Fleischsorten und alternativen Optionen für den Verbraucher anbietet.

Quelle: Billy Goat Brands

Die Läden sind kompakt und sehr effizient, das Managementteam ist sehr dynamisch. Derzeit gibt es Standorte in Kelowna und in der Innenstadt von Vancouver und eine Reihe weiterer Standorte sind bereits in der Entwicklung. Die Produkte, die auch online bestellt werden können sind rein auf pflanzlicher Basis produziert worden. Dort können einzelne Zutaten aber auch bereits verzehrfertige Produkte erworben werden.

Das Konzept hat sich sehr bewährt und kann ohne Probleme dupliziert werden. Jeder neue Standort hat bislang innerhalb von wenigen Monaten einen positiven Cashflow erreichen können. Es handelt sich jeweils um sehr kleine Standorte mit einem hohen Verkehrsaufkommen. In den nächsten 12 Monaten steht eine Reihe von neuen Standorten bereits vor der Eröffnung. Wenn das Konzept weiter so gut aufgeht, kann hier mittelfristig eine große Kette landesweit in Nordamerika entstehen, die Nachfrage ist gegeben. Billy Goat hält aktuell 12,4% an dieser Beteiligung.

Evanesce Packaging baut erhebliche Produktionskapazität aus

Erst vor wenigen Tagen berichtete Billy Goat Brands Ltd. (WKN: A3C3G2), über die neueste Beteiligung des Unternehmens. Evanesce mit Hauptsitz in Vancouver entwickelt seine Lebensmittelbehälter mithilfe einer patentierten kompostierbaren Technologie. Bis heute hat das Unternehmen drei Patente, ein Patent angemeldet und siebzehn Claims. Die Investition von Billy Goat in Evanesce ermöglicht der Venture Capital-Plattform den Einstieg in den Markt für umweltfreundliche Verpackungslösungen und die weitere Diversifizierung ihres Portfolios an nachhaltigen Investitionen in Unternehmen, die in ähnlicher Weise mit ihren auf ESG basierenden Werten übereinstimmen.

Am 21. Oktober 2021 wird eine neue Produktionsstätte in Hampton County, South Carolina (USA), eröffnet. Die neue Anlage soll täglich Millionen biologisch abbaubarer Trinkhalme produzieren. Billy Goats Beteiligungsunternehmen ist ein innovativer Anbieter nachhaltiger Technologien, der Lebensmittelbehälter auf pflanzlicher Basis entwickelt, die zu 100 % kompostierbar sind und innerhalb von 90 Tagen abgebaut sind.

Die neue Anlage wird Evanesce ermöglichen, durch die Herstellung von Polymilchsäure (PLA)-Trinkhalmen Skaleneffekte zu erzielen und seine Fähigkeit zur Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte zu erhöhen. Einweg-PLA-Trinkhalme sind vollständig biologisch abbaubar und werden aus nachwachsenden stärkehaltigen Pflanzen wie Mais hergestellt. Evanesce sieht in der neuen Produktionsstätte auch eine Möglichkeit, in lokale Arbeitsplätze zu investieren, indem 78 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die die Region und die Gemeinschaft mit wirtschaftlichen Wachstumschancen bereichern werden.

Tony Harris, CEO von Billy Goat Brands äußert sich sehr zufrieden über die aktuelle Entwicklung der neuesten Beteiligung von Billy Goat:

„Wir freuen uns, das Wachstum von Evanesce durch die Eröffnung seiner ersten Produktionsstätte in South Carolina zu feiern. Ich bin zuversichtlich, dass das technische Know-how, der innovative Ansatz und das Umweltbewusstsein des Teams bei Evanesce das Unternehmen zu großem Erfolg führen werden. Billy Goat hat sich verpflichtet, seine Investitionen in die Blue Economy zu fördern und Evanesce bei seinem Ziel zu unterstützen, der marktführende Hersteller umweltfreundlicher Verpackungen zu werden. Bei Billy Goat arbeiten wir kontinuierlich daran, unser Anlageportfolio um spannende, innovative und auf EGS ausgerichtete Unternehmen zu erweitern, was wiederum auf lange Sicht eine positive Rendite für unsere Aktionäre erzielen soll.“

Diese Punkte führen Billy Goat Brands & seine Aktionäre zum Erfolg

Noch völlig unbekanntes Unternehmen aus dem FOOD Bereich in Deutschland

Unternehmen fokussiert sich auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen pflanzliches Eiweiß, funktionelle Lebensmittel und Lebensmitteltechnologie liegt

Alternative Fleischprodukte und ESG Investments als absoluter Milliarden-Markt, der jährlich weiter massiv steigt

Beteiligung Sophie´s Kitchen mit erheblichen Wachstumsraten

Produkte sind landesweit in den größten Einzelhandelsketten Nordamerikas vertreten

Börsengang von Sophie´s Kitchen bereits für 2022 geplant

Beteiligung KOLD steht unmittelbar vor Markteinführung in den größten Einzelhandelsketten in Nordamerika

Partnerschaft mit LOOP bringt mediales Echo und landesweite Präsenz

Hier werden in kürzester Zeit erhebliche Umsätze erwartet

Billy Goat mit Private Placement für 10,5 Mio. CAD auf Basis einer Bewertung von 45 Mio. CAD

Kapitalmaßnahme erfolgte zu doppelt so hoher Bewertung wie aktuell an der Börse gehandelt

Erhebliches upside Potential

Weitere Beteiligungen befinden sich ebenfalls bereits in der Vermarktung und weiteren Expansion

Aktie extrem unterbewertet

Massiver positiver Newsflow in den nächsten Wochen und Monaten erwartet

Fazit zu Billy Goat: Eine Beteiligungsmaschine im Mega-Trendektor FOOD

Billy Goat Brands Ltd. (WKN: A3C3G2), ist eine Venture-Capital-Gesellschaft, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Förderung von Umwelt-, Sozial- und Governance-orientierten (ESG) Unternehmen in der Blue Economy konzentriert.

Das Unternehmen fokussiert sich dabei vor allem auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen pflanzliches Eiweiß, funktionelle Lebensmittel, Lebensmitteltechnologie und fermentierte Lebensmittel liegt.

Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften, dies aber im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Der Markt in diesem Bereich verzeichnet gigantische Wachstumsraten und die Investorenstimmung ist extrem bullisch. Dies zeigt sich auch sehr deutlich in der Privatplatzierung des Börsenneulings. Noch kurz zuvor konnte das Unternehmen 10,5 Mio. CAD auf einer Bewertungsbasis von 45 Mio. CAD einsammeln. Mit Blick auf die aktuelle Bewertung an der Börse haben die Investoren also das Doppelte zum aktuellen Kurs gezahlt.

Wir sind uns sehr sicher, die Investoren machen sich über den weiteren Verlauf keine Sorgen, denn die Beteiligungen von Billy Goat sind extrem werthaltig und jede für sich ein absoluter Outperformer.

Am weitesten entwickelt ist Sophie´s Kitchen, ein Anbieter von veganen Meeresfrüchten und Fischen auf pflanzlicher Basis. Das Unternehmen verfügt über extrem hohe Wachstumsraten und wird landesweit in den größten Einzelhandelsketten Nordamerikas angeboten. Auf Grund des sehr großen Erfolges, ist bereits für 2022 ein Börsengang der Beteiligung vorgesehen.

Auch die Beteiligung KOLD, ein kaltgebrühter Kaffee in Kombination mit biologischem Chaga und Igelstachelbart-Pilzen hergestellt, wird die Kunden begeistern. Das Produkt wird noch in diesem Jahr ebenfalls in den größten Einzelhandelsketten wie z.B. Kroger oder Walgreens in ganz Nordamerika eingeführt. Somit ist auch hier in kürzester Zeit mit immensen Umsätzen zu rechnen.

Nun ist es an der Zeit, dass auch Sie reagieren. So eine einmalige Chance werden Sie so schnell nicht noch einmal bekommen, denn wir sind die ersten, die dieses Unternehmen in Deutschland vorstellen dürfen. Wir erwarten eine massive Rückmeldung von den Märkten, die dieses Unternehmen extrem befeuern werden. Seien Sie also schnell, denn hier dürfen Sie keine Sekunde zu lang zögern.

Vertrauen Sie unserem Spürsinn für extrem unterbewertete und vom Markt noch nicht verheizte Aktien. Denken Sie an unsere letzten Highflyer in den verschiedensten Branchen, denn dann können Sie bereits jetzt abschätzen, wo die Reise einmal hingehen kann.

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden „Webseite“ genannt.

Die Inhalte der „Webseite“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der „Webseite“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Billy Goat Brands Ltd wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: