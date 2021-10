Mercedes-Benz startet im Diesel-Abgasskandal mit Rückrufaktion von Sprinter-Modellen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Erkrath (ots) - Nun startet Mercedes-Benz(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/) auch mit dem langeerwarteten Rückruf weiterer Modelle(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#modelle) mitOM651-Dieselmotor(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#motor) und Euro5-Abgasnorm, davon betroffen die Modelle Sprinter, Vito und Viano. Die Haltervon 200.000 dieser Mercedes-Fahrzeuge bekommen zurzeit ein Schreiben (mit demRückrufcode NC3II6515R oder NC2II651R), in dem sie aufgefordert werden, ihrFahrzeug in die Werkstatt zu bringen und ein Software-Update aufspielen zulassen. Dabei soll nach Angaben des Stuttgarter Autobauers mit Hilfe desSoftware-Updates eine spezifische Regulierung der Motorsteuerung vorgenommenwerden. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte diesen Rückruf bereits im Herbst2019 gegenüber dem Konzern angeordnet. Die Daimler AG hat nun wohl zwei Jahrebenötigt, um entsprechende Software-Updates zu entwickeln, welche - so derHersteller selbst - dennoch Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch,CO2-Ausstoß und die Stickoxid-Emissionen haben.Bei der beanstandeten unzulässigen Abschalteinrichtung (https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#abschalteinrichtungen) , die u.a. eben auchin Fahrzeugen des Modells "Sprinter" verbaut wurde, handelt es sich um die sog.Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung (https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#abschalteinrichtungen) , welche inzwischen ursächlich für denRückruf hunderttausender Mercedes-Fahrzeuge ist. Dabei aktiviert eineSoftware-Funktion eine spezielle Temperaturregelung, die den Kühlmittelkreislaufkünstlich kälter hält und die Aufwärmung des Motoröls verzögert. Nur dadurchbleiben die Stickoxid-Werte auf dem Prüfstand unterhalb der gesetzlichvorgeschriebenen Grenzwerte. Im realen Fahrbetrieb hingegen wird diese Funktiondeaktiviert und der gesetzliche Grenzwert von 180 mg/km deutlich überstiegen.Festgestellt wurde die Softwarefunktion bei Emissionsmessungen an einem MercedesGLK 220 CDI, welcher ebenfalls den OM 651-Dieselmotor(https://ru.law/tag/om651/) verbaut hatte und mit der Euro 5-Norm zugelassenwurde.Hunderttausende Fahrzeuge laut Kraftfahrt-Bundesamt von SoftwaremanipulationenbetroffenBei allen vom Rückruf betroffenen Modellen handelt es sich somit umDieselfahrzeuge der Euro 5-Abgasnorm mit dem Motor OM 651. Vom Modell "Sprinter"werden nach Angaben in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts nun in