Regen III ernennt Steve Martin zum Finanzvorstand

Steve Martin verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung auf dem Kapitalmarkt und in der Unternehmensführung in den Bereichen Öl und Gas, saubere Energie und Technologie. Zuletzt war Steve Martin als Chief Financial Officer von 7D Surgical Inc. tätig und begleitete das Unternehmen bis hin zur erfolgreichen Übernahme durch die SeaSpine Holdings Corporation, einen börsennotierten US-amerikanischen Konzern.

Vor seiner Tätigkeit bei 7D Surgical war Steve Martin Portfoliomanager und Vorstandsvorsitzender (CEO) von KAIOG Capital Partners, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf den nordamerikanischen Energiesektor konzentriert. Vor seiner Tätigkeit bei KAIOG war Steve Martin Portfoliomanager und Partner bei einer kleinen auf den Energiesektor spezialisierten Investmentgesellschaft, wo er einen Fonds für saubere Energie auflegte und verwaltete, der laut Globefund im Jahr 2008 unter allen Anlageklassen die beste Performance in Kanada erzielte. Steve Martin begann seine Karriere bei Deloitte & Touche LLP und wurde in zahlreichen Zeitungen zitiert. Außerdem trat er als Gast beim TV-Sender BNN auf, um über Chancen im Bereich saubere Energie zu sprechen.

Herr Martin hat die Titel Chartered Financial Analyst und Certified Internal Auditor erworben und verfügt über einen Bachelor of Commerce (Hons.) der Queens University.

„Im Namen des Boards möchte ich Rick Low für seinen Wechsel von der Position des CFO in die Rolle des Managers für Finance and Accounting danken. Rick hat viele Jahre lang mit großem Engagement für unser Unternehmen gearbeitet, und wir wissen seine Professionalität sehr zu schätzen“, sagte Greg Clarkes, CEO von ReGen III. „Im Hinblick auf unsere zukünftigen Aufgaben freue ich mich, Steve in unserem Team willkommen zu heißen. Steve verfügt über tief verwurzelte Kapitalmarkterfahrung und ich weiß, dass sich seine frühere Beteiligung an erfolgreichen Unternehmen in strategischem Denken und konstruktivem Handeln positiv auf uns niederschlagen wird. Dies wird uns helfen, den Wandel zu einem Unternehmen zu vollziehen, das grüne Infrastrukturprojekte entwickelt und betreibt, zunächst in Texas und anschließend weltweit.“