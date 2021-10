Das Schweigen über Osteoporose brechen

Eine neue internationale Umfrage, die am Weltosteoporosetag unter 1.008 Osteoporose-Patientinnen aus sechs Ländern gestartet wurde, hat ergeben, dass zwar mehr als zwei Drittel (67 %) der Frauen über 55 Jahren im Wesentlichen wissen, was Osteoporose ist und welche negativen Auswirkungen künftige Knochenbrüche haben können, dass sich aber 19 % von ihnen zum Zeitpunkt der Diagnose nur unzureichend informiert fühlten. 1

Die Umfrage, die auf Initiative von Theramex in Zusammenarbeit mit der International Osteoporosis Foundation (IOF) durchgeführt wurde, fand in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Australien und Brasilien statt. An der Umfrage nahmen 316 postmenopausale Frauen über 55 Jahre und 315 prämenopausale Frauen (40-55 Jahre) mit Osteoporose (insgesamt 62 % der befragten Frauen) teil. Bei diesen Frauen wurde Osteoporose in knapp 60 % der Fälle erst nach einer Fraktur diagnostiziert. Diese Umfrage zeigt ein Defizit im Bewusstsein für Osteoporose auf, da ein Viertel der Patientinnen im Alter von 55 und mehr Jahren nichts über den Zusammenhang zwischen Osteoporose und Knochenbrüchen wusste und ihn nicht verstand.1 Ein Drittel (35 %) der Befragten gab an, dass sie durchaus motiviert gewesen wären, auf ihre Knochengesundheit zu achten, wenn sie gewusst hätten, dass jede dritte Frau über 50 Jahren eine Fragilitätsfraktur erleidet, wobei Fragilitätsfrakturen mit der richtigen Behandlung vermeidbar sind.1,2 Darüber hinaus hatten fast 25 % der postmenopausalen Frauen das Gefühl, dass ihre Ärzte ihnen nicht richtig zuhörten, wenn sie über ihre Behandlung sprachen.1

Osteoporose ist eine chronische Erkrankung, die zu einem Verlust an Knochenmasse und -festigkeit und damit zu brüchigen Knochen führt.3 Sie stellt ein wachsendes Problem dar,3 das weltweit etwa 500 Millionen Menschen betrifft.4 Von Osteoporose sind mehr Frauen als Männer betroffen, wobei das Risiko mit dem Alter zunimmt.5 Bei Frauen steigt das Osteoporoserisiko nach der Menopause, wenn die Eierstöcke aufhören, das Hormon Östrogen zu produzieren, das eine knochenschützende Wirkung hat.5

Dr. Philippe Halbout, CEO der International Osteoporosis Foundation, sagte: “Die Auswirkungen von Osteoporose sollten nicht unterschätzt werden. Frakturen können das Leben verändern und zu Schmerzen, Behinderungen und Unabhängigkeitsverlust führen. Deshalb ist es so wichtig, dafür zu sorgen, dass die Patientinnen die Informationen, die Betreuung und die Behandlung erhalten, die sie benötigen, um ihren Zustand zu kontrollieren und Frakturen zu verhindern oder zu verzögern. Diese Umfrage unterstreicht die Notwendigkeit einer verbesserten Arzt-Patienten-Kommunikation und macht deutlich, wie wichtig Aufklärung ist, damit Frauen in die Lage versetzt werden, mehr von ihrer medizinischen Betreuung zu verlangen.”