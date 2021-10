Powercell mit beeindruckendem Start!

Was heute bei Powercell los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 17,62 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund fünf Prozent. Bei 18,58 EUR liegt der Hochpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger, die für die Zukunft von Powercell eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Anleger, die für Powercell bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

